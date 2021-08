https://mundo.sputniknews.com/20210824/birmania-y-rusia-negocian-la-construccion-de-una-planta-para-producir-vacunas-anti-covid-1115363426.html

Birmania y Rusia negocian la construcción de una planta para producir vacunas anti-COVID

Birmania y Rusia negocian la construcción de una planta para producir vacunas anti-COVID

MOSCÚ (Sputnik) — Birmania y Rusia están negociando construir en Rangún –la ciudad más grande de Birmania– una planta para producir vacunas contra el COVID-19... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T19:29+0000

2021-08-24T19:29+0000

2021-08-24T19:29+0000

internacional

rusia

birmania

vacunación contra el covid-19

las vacunas rusas contra el covid-19

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1111399111_0:44:1123:676_1920x0_80_0_0_3e9f6fb0131b9e0796b32596c0a0e7df.jpg

Este martes, el periódico gubernamental Global New Light of Myanmar publicó un informe sobre la reunión del Consejo Administrativo Estatal que tuvo lugar el lunes y en la que intervino el general."Actualmente se está negociando construir en cooperación con Rusia una planta en Rangún para producir vacunas contra el COVID-19", dijo Min Aung Hlaing, citado por el periódico.La situación con la propagación del coronavirus en Birmania es la peor de toda Asia. Miles de enfermos en el país no pueden dirigirse a un hospital, muchos enfermos graves se mueren en sus casas.Desde que empezó la pandemia en Birmania, que tiene una población de 54 millones de habitantes, se registraron 375.871 contagios con el COVID-19, se recuperaron 302.447 personas y fallecieron 14.499.

https://mundo.sputniknews.com/20210824/el-centro-vector-destaca-eficacia-de-las-vacunas-rusas-contra-la-variante-delta-1115349132.html

birmania

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, birmania, vacunación contra el covid-19, las vacunas rusas contra el covid-19, asia