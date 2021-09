https://mundo.sputniknews.com/20210927/venezuela-asegura-que-colombia-busca-enlodar-dialogo-tras-acusacion-de-incursion-de-un-dron-1116445526.html

Venezuela asegura que Colombia busca enlodar diálogo tras acusación de incursión de un dron

Venezuela asegura que Colombia busca enlodar diálogo tras acusación de incursión de un dron

CARACAS (Sputnik) — Colombia busca atascar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición en México, tras la acusación que realizó la Cancillería de...

"Nos cuesta mucho tomar en serio el hilo conductor que describe la narrativa guerrerista colombiana para enlodar el diálogo en México. Hace pensar que los superorganismos de inteligencia vecino, pasaron de custodiar la producción y el tráfico de estupefacientes, al consumo", señaló Padrino López en su cuenta en Twitter. En otro mensaje, el ministro pidió al Gobierno colombiano que sea serio, pues indicó que "está quedando muy mal" con las acusaciones que realiza contra su país.La Cancillería de Colombia denunció el 26 de septiembre ante la comunidad internacional la incursión no autorizada de un avión venezolano no tripulado Orlan 10, el día anterior.Según la información, la aeronave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1,2 km dentro de territorio nacional colombiano.La presunta incursión se da luego de que el 21 de septiembre, Venezuela denunció que un dron tipo Hermes, de fabricación israelí y asociado con la Fuerza Aérea colombiana, fue detectado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral sobrevolando el municipio Jesún María Semprúm, en el estado venezolano Zulia (oeste), fronterizo con Colombia.Las autoridades venezolanas aseguraron que este hecho es una "amenaza a la seguridad de la nación", especialmente por tratarse de un sistema militar empleado para misiones de reconocimiento aéreo.Además, las acusaciones de Colombia se dan en medio de la ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana que tienen lugar en este momento en la Ciudad de México, con el apoyo de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos.

