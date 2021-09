https://mundo.sputniknews.com/20210926/colombia-denuncia-incursion-de-un-dron-venezolano-en-su-territorio-1116443304.html

Colombia denuncia incursión de un dron venezolano en su territorio

Colombia denuncia incursión de un dron venezolano en su territorio

BOGOTÁ (Sputnik) — La Cancillería de Colombia denunció el 26 de septiembre ante la comunidad internacional la incursión no autorizada de un avión venezolano no... 26.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-26T17:53+0000

2021-09-26T17:53+0000

2021-09-26T17:53+0000

américa latina

venezuela

colombia

drones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1116443233_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_66a81534533708a15b0198cc0cd77d72.jpg

“El Ministerio de Relaciones Exteriores pone en conocimiento de la Comunidad Internacional que el 25 de septiembre de 2021 se presentó la incursión no autorizada de una aeronave venezolana no tripulada —Orlan 10—, que ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre los dos países, en inmediaciones del municipio de Arauquita [nordeste]”, indicó el ente en un comunicado.Según la información, la aeronave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1,2 km dentro de territorio nacional colombiano.Asimismo, indicó que el Gobierno colombiano “no caerá en provocaciones, pero seguirá informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios del Derecho Internacional”.La presunta incursión se da luego de que el 21 de septiembre, Venezuela denunció que un dron tipo Hermes, de fabricación israelí y asociado con la Fuerza Aérea colombiana, fue detectado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral sobrevolando el municipio Jesún María Semprúm, en el estado venezolano Zulia (oeste), fronterizo con Colombia.Sin embargo, el el 22 de septiembre, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que las coordenadas reveladas por el Ministerio de Defensa de Venezuela sobre la presunta incursión en espacio aéreo venezolano corresponde a territorio colombiano.

https://mundo.sputniknews.com/20210923/el-comando-sur-y-un-plan-de-maxima-presion-contra-venezuela-1116340281.html

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, colombia, drones