Pekín advierte del riesgo de que otros países no nucleares sigan el ejemplo de Australia

China quiere volver a recordar a todos los países que la política de doble rasero que aplican Estados Unidos, el Reino Unido y Australia es muy perjudicial para el asunto de no proliferación nuclear, dijo la diplomática en una sesión informativa para los medios.La importación por Australia de submarinos atómicos haría daño al Tratado de la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur y minaría los esfuerzos de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de crear una zona desnuclearizada en la región, dijo Hua Chunying.Además, declaró que China sigue comprometida con el principio de no ser el primero en usar armas nucleares."La política nuclear de China es clara y coherente, China aboga activamente por la prohibición total y la eliminación definitiva de las armas nucleares, China se ha comprometido a no ser nunca y bajo ninguna circunstancia, la primera en utilizar armas nucleares" contra cualquier otro país, dijo Hua, tras el llamamiento del diplomático chino Sha Zhukang a renunciar a esa política para contrarrestar las nuevas alianzas que Estados Unidos está creando.La portavoz agregó que Pekín, asimismo, nunca usará o amenazará con usar armas nucleares contra un Estado no nuclear y contra las zonas libres de este tipo de armas.China, recordó, es el único país poseedor de armas nucleares que asumió dichos compromisos que cumple a rajatabla.Al referirse a la declaración de Zhukang, señaló que esta refleja la preocupación respecto a la política unilateral de la hegemonía de EEUU en el campo de la seguridad estratégica.

