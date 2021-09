https://mundo.sputniknews.com/20210925/lavrov-cualquier-guerra-entre-las-grandes-potencias-es-inaceptable-1116433493.html

Lavrov: "Cualquier guerra entre las grandes potencias es inaceptable"

"Estamos a favor de que las relaciones entre las grandes potencias sean mutuamente respetuosas, y que nunca escalen a una guerra nuclear. Es bueno que los presidentes [ruso y estadounidense] Vladímir Putin y Joe Biden hayan confirmado la inaceptabilidad de la guerra nuclear en principio, pero creo que cualquier guerra entre las grandes potencias, entre las potencias nucleares es inaceptable, porque los riesgos de que se convierta en un conflicto nuclear son enormes", dijo Lavrov en una conferencia de prensa. Como ya señaló Lavrov, la cumbre de los líderes de Rusia y EEUU en Ginebra no supuso ningún cambio ni avance radical en las relaciones bilaterales, pero aun así fue un acontecimiento positivo: los presidentes reafirmaron la posición sobre la inaceptabilidad de la guerra nuclear y también acordaron las negociaciones sobre el control de armas.Acuerdo AUKUSRusia no va a inmiscuirse en la disputa relacionada con el pacto militar de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS, por sus iniciales en inglés), afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov."No vamos a intervenir en estos asuntos, pero desde luego podremos experimentar las consecuencias de lo que está pasando ahí (en Occidente)", dijo.Situación en AfganistánRusia apoya la intención del movimiento talibán de luchar contra ISIS (ambos proscritos en Rusia por terroristas) en Afganistán, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.El jefe de la diplomacia rusa destacó que "la actual situación no limita ni obstaculiza los contactos (de Rusia) con los talibanes"."Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en la forma en la que se han formulado en las resoluciones correspondientes, no prohíben ese tipo de contactos", enfatizó.Lavrov indicó que "las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contemplan la necesidad de promover el proceso político, lo que es imposible hacer con los talibanes".Al mismo tiempo, el diplomático ruso declaró que el gobierno de transición formado por el movimiento talibán no refleja a toda la sociedad de Afganistán."El primer paso que se dio, con la formación de una estructura transitoria gubernamental, evidentemente no refleja toda la diversidad de la sociedad afgana desde el punto de vista étnico, religioso y político", postuló Lavrov.Los talibanes retomaron el poder en Afganistán en agosto pasado, tras dos décadas de intervención militar de Estados Unidos y sus aliados. A principios de septiembre formaron un gobierno interino, sin ninguna mujer e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de la línea dura. La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser "inclusivo", según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.Negociaciones sobre el PAICRusia insiste en reanudar lo más pronto posible las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), declaró Serguéi Lavrov.El jefe de la diplomacia rusa especificó que se trata del restablecimiento del pacto sin condiciones previas, con lo cual, indicó, los intentos de incluir en el PAIC el programa iraní de misiles carecen de sentido.El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró antes que Teherán no tiene intención de ampliar el acuerdo nuclear para incluir en él su programa de misiles y las cuestiones regionales, a pesar de que Estados Unidos insiste en esto.Situación en SiriaEEUU y Rusia mantienen contactos sobre la situación en Siria, aseguró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.Los contactos, precisó, se mantienen a través de Ministerios de Exteriores y Consejos de Seguridad.Siria cuenta con centenares de campamentos de refugiados, incluidos aquellos situados fuera de los territorios controlados por el Gobierno.Rusia llamó en repetidas ocasiones a EEUU a eliminar los campamentos, más conocidos, de Rukban y Al Hol, apuntando a que sus habitantes viven una crisis humanitaria y sufren asaltos de los islamistas radicales.

