Unidas Podemos considera que la detención de Puigdemont es ilegal

MADRID (Sputnik) — La formación izquierdista Unidas Podemos (el socio minoritario del Gobierno de España, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español)... 24.09.2021

españa

unidas podemos

"La detención de Carles Puigdemont es incomprensible. Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE. A mí me parece que eso es una detención ilegal", afirmó en Twitter el diputado Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso.A su modo de ver, la detención de Puigdemont "es una mala noticia en el camino de la desjudicialización del conflicto" y el Tribunal Supremo "debería obedecer al Consejo de Europa cuando reclamó la retirada de las euroordenes".Estas palabras contrastan con la reacción del Gobierno de España, que emitió un comunicado afirmando que la detención "obedece a un procedimiento judicial en curso" y que Puigdemont debe someterse a la acción de la justicia "exactamente igual que cualquier otro ciudadano".La ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), respondió a las declaraciones de Asens afirmando que "si hay una euroorden no podemos hablar de una ilegalidad".En esa línea, insistió en que "habrá un debate jurídico", pero sea cual sea el resultado, el Gobierno de España tendrá un "máximo respeto" a las decisiones de los jueces italianos.Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017 (y ahora eurodiputado), fue detenido este jueves por la noche en Cerdeña (Italia), donde iba a participar en un encuentro organizado por una asociación dedicada a la difusión del folclore catalán.Su arresto se produce en virtud de una euroorden dictada por Tribunal Supremo en 2019 tras la condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los integrantes de su Gobierno que sí comparecieron ante la justicia para ser juzgados por el referéndum unilateral de 2017.La detención llega después de que el TJUE retirara la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado en un auto emitido el pasado 30 de julio. Sin embargo, ese mismo auto establecía que la euroorden no se podía reactivar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteó acerca de los motivos por los que se puede rechazar una extradición.Esa cuestión fue planteada después de que Bélgica denegara la extradición a España de Lluis Puig, un exintegrante del Gobierno de Puigdemont, por motivos jurisdiccionales, argumentando que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarlo, sino que debía hacerlo un tribunal regional de Cataluña.A ojos de Puigdemont y sus abogados, la cuestión prejudicial dejaba en suspenso la euroorden, lo que le otorgaba libertad para moverse por Europa. De hecho, la semana pasada Puigdemont realizó un viaje a Francia, donde visitó incluso la Asamblea Nacional, sin ser detenido.La detención de Puigdemont en Italia abre un nuevo episodio a su periplo europeo tras huir de España en octubre de 2017.Previamente, un tribunal de Schleswig-Holstein rechazó su entrega a España para ser juzgado por rebelión, accediendo a hacerlo solo por malversación, lo que hizo que el Tribunal Supremo rechazara su entrega.Además, el líder independentista tiene abierto un proceso de extradición en Bélgica, donde reside habitualmente, un procedimiento que quedó pospuesto hasta la resolución de la cuestión prejudicial.

