Los científicos temieron que el volcán de La Palma colapsara

Los científicos temieron que el volcán de La Palma colapsara

BILBAO (Sputnik) — El comité científico que sigue la evolución del volcán español de La Palma explicó que en la jornada del 24 de septiembre temieron que se... 24.09.2021

La directora del Instituto Geográfico Nacional español (IGN) en Canarias, María José Blanco, explicó que, durante la fase más explosiva que se alcanzó a las 14.20 GMT, se llegó a barajar la posibilidad de que se produjera "el desmoronamiento total o parcial del cono eruptivo".Estos, según explicó, generaría "flujos de alta velocidad que podrían expandirse lateralmente, llegando a zonas que no estaban previamente evacuadas", dijo en rueda de prensa a última hora de este viernes.Explicó que este mediodía aparecieron dos nuevos centros emisores de lava en el noreste de la falda del cono volcánico, que emitían lavas de gran velocidad y fluidez.Pero lo que temieron los técnicos fue que se formara una fractura que uniera estos dos centros y que desestabilizara un sector del cono principal.Esto es lo que les hizo temer en un primer momento un desmoronamiento de parte del cono del volcán, aunque la directora del IGN explicó posteriormente que aún no se observó ninguna fisura en los vuelos de dron de las últimas horas.También informó de que las lavas que se emiten por los dos nuevos agujeros en la falda de Cumbre Vieja son "muy fluidas y por ahora están discurriendo por encima de las lavas que fueron emitidas con anterioridad".María José Blanco no descartó un nuevo pico de la actividad en la misma zona en las próximas horas.Los barrios que se ordenaron desalojar fueron los de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba, los más cercanos al perímetro desalojado en días anteriores.Las personas desalojadas este viernes suman 160, según informó el director del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, que añadió que todos ellos encontraron cobijo en casas de familiares y amigos.Estos nuevos evacuados se unen a los 6.000 que ya causó el volcán que erupcionó el domingo pasado en la zona de Cumbre Vieja, en el oeste de la isla de La Palma, en el archipiélago español de las Islas Canarias.

