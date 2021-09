https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-tuit-ofensivo-contra-gutierrez-muller-que-leyo-amlo-critico-extravio-moral-de-la-oposicion-1116406204.html

El tuit ofensivo contra Gutiérrez Müller que leyó AMLO; criticó extravío moral de la oposición

"Fue un proceso de degradación progresiva porque no sólo afectó lo económico, sino lo social, lo político, lo moral, una decadencia, por eso está costando transformar al país", declaró el mandatario federal en su conferencia matutina del viernes 24 de septiembre.Además, el presidente leyó un tuit atribuido a Aldo Aldrete, quien en su cuenta de Twitter se identifica como científico experto en seguridad y bioterrorismo, donde critica el proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por presuntos delitos patrimoniales."Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿no saben quién es? La zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero, y gracias al pendejo loco imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz", dijo Aldrete en un mensaje leído íntegramemente por López Obrador durante la mañanera."Esto es para que analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, lleva a todo esto, a insultos", señaló.Además, recalcó que este escenario político y social motivó que en su discurso del 16 de septiembre diera a conocer los insultos con que la oligarquía calificó a Miguel Hidalgo durante el proceso de independencia de México."Imagínense cuánto odio a Hidalgo por haber planteado la libertad de los esclavos, por haberles dicho a los oligarcas que su dios era el dinero, cuánto odio que le cortaron la cabeza y exhibieron la cabeza en la plaza principal de Guanajuato durante diez años como escarmiento. Ese es el conservadurismo, eso no lo queremos", expresó López Obrador.Esta realidad obliga a reeducar y concientizar a los jóvenes en México, opinó el presidente, mientras que hay otras generaciones más difíciles de cambiar, más indispuesta a oír y ver su entorno."La cuarta transformación implica también auspiciar un nuevo pensamiento", declaró.

