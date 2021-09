https://mundo.sputniknews.com/20210922/destruccion-y-desesperacion-el-temible-avance-de-la-lava-hacia-el-oceano-en-la-palma--videos-1116306010.html

Destrucción y desesperación: el temible avance de la lava hacia el océano en La Palma | Vídeos

El magma que emana del volcán de Cumbre Vieja marcha con lentitud hacia el mar. En su camino, arrasa viviendas, huertos y carreteras. Los vecinos se afanan por... 22.09.2021, Sputnik Mundo

españa

islas canarias

volcanes

erupción del volcán en la palma

La lava no para de emerger en La Palma. Desde que el 19 de septiembre el nuevo volcán apareciese en Cumbre Vieja, el material incandescente no ha dejado de brotar del suelo. Los expertos indican que bajo la sierra se esconden más de 11 millones de metros cúbicos de magma. Según cálculos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), la erupción podría prolongarse entre 24 y 84 días, con una media geométrica de unos 55 días de duración.Mientras, la colada volcánica no se detiene en su camino al mar. La inmensa lengua avanza a 200 m/h y cuenta con espesores máximos de entre 10 y 12 metros. A su paso, deja un reguero de destrucción. Donde antes había verde, ahora hay negro. La superficie cubierta crece un 50% en las últimas 12 horas y afecta a 153 hectáreas. En total, 185 viviendas han sido consumidas por la lava. Según la ministra portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, 6.000 personas han tenido que ser evacuadas. Eso sí, de momento, no hay que lamentar ninguna víctima humana.En su camino al océano Atlántico, la lava se ha topado con la localidad Todoque. La colada volcánica se adentra en las calles de la población, perteneciente al municipio de los Llanos de Aridane. Horas antes, los vecinos corrían para salvar sus pertenencias antes de que el material ardiente engulla sus hogares. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los bomberos asistían a los residentes locales, quienes cargan en sus vehículos ropa, muebles, aparatos tecnológicos o animales. Últimos instantes antes de que la lava reduzca el callejero de Todoque a cenizas. Situación que los bomberos desplegados en la localidad intentan evitar mediante la apertura de un cauce para que la lava descienda y no arrase el centro urbano en su totalidad.Los daños materiales sobrepasan los 400 millones de euros, según los datos aportados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. El Gobierno autonómico podrá reclamar ayuda de los Fondos de Solidaridad de la Unión Europea, ya que cumplirá las condiciones para acogerse a estos. En el caso de las regiones ultraperiféricas, los estropicios deben suponer el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). La ayuda se empleará en la reconstrucción de infraestructuras de carácter público, como carreteras, colegios, redes hidráulicas o alojamientos provisionales.Por su parte, Moncloa ha activado el Consorcio de Compensación de Seguros para poner a disposición un teléfono gratuito para los afectados y una página web donde se agiliza la tramitación de los daños ocasionados por la erupción. Además, el Ejecutivo central ha mantenido conversaciones con las entidades bancarias para ofrecer a los evacuados los inmuebles que tengan vacíos.Las autoridades están pendientes de la llegada de la lava al mar. El contacto con el agua salada enfría al fluido caliente, lo que provoca la emisión de una mezcla de vapor y gases a la superficie. Un humo intenso en el que flotan partículas muy finas de ácido clorhídrico y de vidrio. Esta nube puede llegar a irritar la piel y los ojos, además de provocar problemas respiratorios.

