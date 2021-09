https://mundo.sputniknews.com/20210920/parecia-que-despegaba-un-caza-testimonios-de-terror-de-la-erupcion-volcanica-de-la-palma--video-1116232896.html

"Parecía que despegaba un caza": testimonios de terror de la erupción volcánica de La Palma | Vídeo

"Parecía que despegaba un caza": testimonios de terror de la erupción volcánica de La Palma | Vídeo

El volcán de Cumbre Vieja deja decenas de historias. Todas comparten la prisa y la preocupación por el estado de sus viviendas. También la incertidumbre. De... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T14:47+0000

2021-09-20T14:47+0000

2021-09-20T14:50+0000

españa

medioambiente

islas canarias

evacuación

volcanes

lava

erupción

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116233794_0:241:2785:1808_1920x0_80_0_0_071e1745bdf2964eac97714f551ac7b5.jpg

El reloj marcaba las 15:10 en la isla de La Palma. Celia Diana se encontraba en la terraza de su vivienda en la localidad de Todoque. Los platos reposaban sobre la mesa y los alimentos estaban servidos. La temperatura era agradable y el sol brillaba en el cielo, por lo que la mujer decidió almorzar en el exterior. Frente a ella, a escasos kilómetros, el parque natural de Cumbre Vieja. Una inmensa sierra cubierta de bosque y coronada por un volcán. Tres minutos después, a las 15:13, entraba en erupción. Por un minuto, Diana se quedó paralizada. "Lo vi de lleno. Por un lado, es espectacular, algo que muchos querrían ver. Por otro, sabes lo que trae. Sientes la fuerza destructiva de la naturaleza. En un principio, las sensaciones son contradictorias", relata a Sputnik Mundo.Jennifer Sánchez vivió la explosión fuera de su hogar. La joven trabajaba en una cafetería del barrio de Las Manchas cuando escuchó un fuerte estruendo. Una enorme columna de humo se elevaba desde las montañas que cierran el valle de Aridane. "Tuve miedo e incertidumbre. Habíamos recibido información los días anteriores, pero nadie está preparado para ver algo así", indica Sánchez vía llamada telefónica.Hacía días que las autoridades palmeras habían avisado a la población que era probable que Cumbre Vieja entrara en erupción. El semáforo volcánico establecido por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) y el Ministerio del Interior lucía de color amarillo. Significa que las personas podrían verse afectadas, motivo por el que han de permanecer atentas a los posibles comunicados que emitan las instituciones. "No nos separábamos de la televisión", señala Andrea, residente en los Llanos de Aridane. Además, la naturaleza mandaba alertas. Los temblores se repetían en la isla. "A las 11:00 notamos un sismo muy fuerte", puntualiza la llanense. Horas después, la lava comenzaba a brotar a través de dos fisuras y ocho bocas. El semáforo pasaba a luz roja."Me encontré con una gran humareda, nubes blancas y grises. Eso para mí fue la explosión. Salí corriendo, porque me parecía que estaba, primero, muy cerca de mi casa y, segundo, la lava no estaba brotando por donde nos habían dicho que estaba previsto que saliera. Realmente contábamos con que estuviera más lejos de nuestro edificio", describe Ana Viña, residente en la zona. Como ella, muchos vecinos huyeron sin dudar. Algunos tenían desde hacía tiempo sus pertenencias en el vehículo. "Nos avisaron que tuviésemos una maleta preparada. Con ella teníamos que ir a los puntos de evacuación", explica Sánchez, quien afirma que se vivió algún momento de histeria. "Es algo nuevo para todos", continúa.Como acción preventiva, momentos antes de la erupción, las autoridades empezaron a trasladar a los vecinos con problemas de movilidad y al ganado de determinados núcleos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente. El resto de la población tuvo a su disposición charlas y reuniones sobre la manera de actuar ante la catástrofe natural. Pero, no es lo mismo la teoría que la práctica. "En poco más de una hora tuve que prepararme", comparte Roland Schmidt, vecino de la Laguna. "Conocemos a gente que salió de su casa con lo puesto. Algunos se dejaron hasta la documentación. Fue todo muy apresurado", remarca Andrea. Entre 5.000 y 10.000 personas han abandonado sus viviendas.Mientras la población se dirigía a los puntos de evacuación de cada municipio, Diana se subió a su vehículo. La mujer es propietaria de varias residencias de uso vacacional, distribuidas entre Todoque, Las Norias o Puerto de Naos. "Me quedé varias horas para localizar a todos mis clientes", asevera. Subía y bajaba las calles de la zona, bordeadas por pequeñas casas de planta baja. Al caer el sol, el espectáculo otrora bello se convertía en aterrador. "Hace un ruido que parece que estés en una pista de despegue de cazas. Los temblores eran constantes y de noche impresiona mucho más", afirma. En carretera, ella y los agentes de Policía, quienes prevenían a los habitantes por megáfono. "Iban desbordados", lamenta la mujer. A las 22:00 decidió poner rumbo al punto a una vivienda que posee en el puerto de Tazacorte. Lejos del peligro.Solo daños materialesDesde su nueva ubicación, Diana intenta realojar a sus clientes entre apartamentos de Tazacorte y El Paso. "Hay gente mayor y no pueden pasar más de una noche en un campamento. Estoy buscando respuestas. Incluso, a alguno le estoy ayudando con los vuelos de vuelta", revela. Sánchez está ahora mismo en casa de unos amigos. Su barrio, Las Manchas, está vacío. Sus vecinos fueron reubicados desde los campos de fútbol de los Llanos de Aridane y El Paso.Las cenizas caen sobre la costa occidental de La Palma. Los incendios se desatan al paso de la lava. Las previsiones actuales estiman que el volcán alberga entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma en su interior. La piedra derretida desciende por las laderas de Cumbre Vieja hacia el área sur del valle de Aridane. Busca el océano Atlántico, al que se prevé que llegué a lo largo de la jornada. Su avance deja un camino de destrucción. Entre sus víctimas, centenares de casas. Eso sí, no hay que lamentar pérdidas humanas. "Los edificios se derriten como mantequilla con la lava. Se te parte el alma. En cinco segundos se acaba el sueño de una vida", sentencia Diana con la voz quebrada.Su localidad, Todoque, es pasto de la roca incandescente. No sabe nada de su vivienda o los apartamentos que ostenta. La única información que recibe es a través de los grupos de WhatsApp creados por los vecinos de la zona. Por allí se enteró de que uno de los colegios del núcleo había desaparecido. "No sé si mi restaurante o mi casa existen todavía", verbaliza Schmidt. Algunos de los habitantes de la zona afectada prefieren ni hablar. "La verdad es que no tengo ganas", espeta el propietario de una casa rural del valle. Como respuesta, el Gobierno de Canarias prepara un decreto-ley para facilitar la reconstrucción de los edificios destruidos.Según Diana, los helicópteros no paran de sobrevolar el cielo palmero. A sus pies, ríos de lava negra, donde horas atrás se levantaban domicilios, negocios y huertos. A ras de tierra, fuego y gas. En total, 20.000 toneladas de dióxido de azufre han sido emitidas a la atmósfera. Sin embargo, los vecinos dicen no notar demasiado su olor. Desde la erupción, los cristales de la vivienda de Andrea en el centro de Los Llanos de Aridane no paran de vibrar. Pero, no huele a nada. Tampoco Diana, quien dice que no percibe casi nada. El infierno no traspasa los tabiques nasales. "Todoque va a aparecer en la Biblia. Entre la pandemia, el incendio urbano de agosto y el volcán llevamos dos años muy complicados", resopla.

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

La lava se acerca a las casas evacuadas tras la erupción en La Palma Unos 5.000 residentes de la isla de La Palma han sido evacuados tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, mientras los expertos vigilan de cerca su evolución. 2021-09-20T14:47+0000 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alejandro Cuevas Vidal https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/72/1090347289_0:478:1212:1690_100x100_80_0_0_8ba8971a296bfee392384e927c367d6a.jpg

medioambiente, islas canarias, evacuación, volcanes, lava, erupción, reportajes