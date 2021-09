https://mundo.sputniknews.com/20210921/polonia-achaca-al-gasoducto-nord-stream-2-la-subida-de-los-precios-mundiales-de-gas-1116271357.html

Polonia achaca al gasoducto Nord Stream 2 la subida de los precios mundiales del gas

VARSOVIA (Sputnik) — El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, relacionó el aumento de los precios mundiales del gas con la construcción del gasoducto... 21.09.2021, Sputnik Mundo

"Considero que la alianza alemano-rusa es un error estratégico, prueba de lo cual son los crecientes precios del gas", dijo el jefe del Gabinete en una rueda de prensa en Varsovia.Al mismo tiempo, Morawiecki reconoció que Polonia se opone al Nord Stream 2, ya que cree que su implementación no corresponde a los intereses polacos."Defendemos los intereses polacos, y el aumento de la posibilidad de chantaje por parte de Rusia no aparece entre las aspiraciones de Polonia", recalcó.El Nord Stream 2 es un proyecto conjunto de la compañía energética rusa Gazprom y cinco socios europeos: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper y Wintershall.Por este gasoducto, que consta de dos ramales, se planea transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, por el mar Báltico.Rusia pidió en reiteradas ocasiones que se dejara de mencionar el Nord Stream 2 en cualquier contexto político, ya que se trata de un proyecto comercial, que resulta beneficioso tanto para Rusia como para la Unión Europea.El precio del gas natural en el mercado de futuros europeo en el Title Transfer Facility (TTF) holandés alcanzó a mediados de septiembre un máximo de 963,9 dólares por 1.000 metros cúbicos, aunque por el momento las cotizaciones disminuyeron ligeramente.Gazprom apuntó repetidamente a la escasez de reservas de gas en los depósitos subterráneos europeos a la luz del invierno que se aproxima. El 17 de septiembre, el jefe de la compañía, Alexéi Miller, vinculó los récords de precios con ese factor y no descartó que se repitan en un futuro próximo.

