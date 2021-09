Famosas mexicanas que están bajo la mira de la Fiscalía de la República

https://mundo.sputniknews.com/20210921/famosas-mexicanas-que-estan-bajo-la-mira-de-la-fiscalia-de-la-republica-1116277216.html

Conductoras como Inés Gómez-Mont, Laura Bozzo y hasta la cantante Gloria Trevi se han robado los titulares de los principales diarios mexicanos por las acusaciones federales que pesan en su contra.Este es un resumen de las celebridades mexicanas que recientemente se han visto envueltas en una polémica legal.Inés Gómez-MontUno de los casos más recientes que se dio a conocer fue el de la conductora Inés Gómez-Mont quien, de acuerdo con versiones periodísticas, estaría bajo investigación junto con su esposo, Víctor Álvarez Puga, y su hermano, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.La orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) se habría pedido por operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi tres mil millones de pesos (más de 149 millones de dólares), las cuales se habrían realizado a través de varias empresas fantasma propiedad de la conductora y el empresario.Según información a la que tuvo acceso el diario La Jornada, las supuestas empresas fantasma incluidas en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX/0000758/2019 son Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral y Grupo Andeso, las cuales cuentan con operaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo y Guerrero, y en países como Estados Unidos, Panamá y Colombia.Gómez-Mont, quien además es sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, negó la investigación y aseguró a través de Instagram que la FGR no les ha informado sobre la orden de aprehensión. Sin embargo, medios nacionales sostienen que la dependencia mexicana ya inició el trámite para solicitar la emisión de una ficha roja de la Interpol, pues se cree que la conductora escapó a Estados Unidos donde el matrimonio tiene varias propiedades, entre ellas, una mansión de 340 millones de pesos (16,875 millones de dólares) que habría pertenecido a la cantante Cher.Gloria TreviEl 20 de septiembre se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) interpuso una denuncia en contra de la cantante Gloria Trevi por su presunta responsabilidad en el delito de evasión fiscal.La información, también filtrada por La Jornada, indica que la intérprete de Papa sin cátsup habría utilizado la empresa Great Tallent LLC, con sede en Estados Unidos, para evitar el pago de más de 400 millones de pesos (19.853 millones de dólares) en impuestos en México.Si bien la FGR no ha dado detalles sobre la investigación, las fuentes consultadas por el rotativo mexicano confirmaron que la denuncia se entabló el pasado 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes por una operación por más de siete millones de pesos.Tras revelarse la indagatoria, Gloria Trevi negó las acusaciones a través de su cuenta de TikTok y aseguró que ella es "fuente de trabajo".Laura BozzoEl 11 de agosto se dio a conocer que la conductora peruana Laura Bozzo era investigada por la Fiscalía General de la República por la presunta venta de un inmueble que ya había sido asegurado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Según la acusación, por la cual ya se solicitó ficha roja a la Interpol en contra de la creadora de Laura en América, el delito fiscal que habría cometido la también abogada asciende a 12 millones de pesos (602.004 dólares) y podría ameritar una pena de entre tres meses y nueve años de prisión.No es la primera vez que la presentadora tiene problemas con el fisco mexicano, pues en 2018 también fue acusada de evasión fiscal por más de 17 millones de pesos (853ю007 dólares). En su momento, Bozzo aseguró que sólo se trató de un error de sus contadores.Por ahora, se desconoce el paradero de Laura Bozzo, quien perdió una demanda por difamación en Estados Unidos interpuesta por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, precisamente por no presentarse a una audiencia, el pasado 17 de septiembre.Yadhira CarrilloLa exactriz de telenovelas y amiga cercana de Inés Gómez-Mont se ha visto en medio de la polémica luego de que su esposo, el influyente abogado Juan Collado –encargado, entre otros casos, del divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto–, fue detenido en julio de 2019 acusado de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.Si bien la ex reina de belleza no ha sido acusada directamente de algún delito, sí padece las indagatorias de la FGR en contra de su esposo, pues desde hace tiempo no tiene acceso a sus cuentas bancarias, congeladas mientras se realiza la investigación.Pese a que la investigación contra Collado continúa, Yadhira Carrillo confía en la inocencia de su esposo, a quien no ha dejado de visitar en el Reclusorio Norte.

