Dejan en libertad a uno de los condenados por los atentados de Cataluña en 2017

BARCELONA (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España acordó la puesta en libertad de uno de los condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils (en la... 21.09.2021, Sputnik Mundo

En un auto, la Sala de lo Penal del tribunal procedió a acordar la libertad provisional de Said Ben Iazza después de que cumpliera la mitad de la condena de ocho años de cárcel por colaborar con una organización terrorista.Ben Iazza recibió la pena más baja de los tres supervivientes de la célula del ISIS que orquestó los actos de terror en los que murieron dieciséis personas.Fue condenado en mayo junto a Mohamed Houli y Driss Oukabir, que recibieron penas de 53 y 46 años de cárcel respectivamente por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos y estragos en tentativa de carácter terrorista.El fallo no es firme y el tribunal determinó que permanecieran en prisión hasta resolverse los recursos que presentaron, aunque como máximo hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, lo que sucede con Ben Iazza, encarcelado desde septiembre de 2017.La Audiencia determinó como medidas cautelares que se le retire el pasaporte y no pueda abandonar España sin autorización de un juez.Durante el juicio por los atentados celebrado en noviembre de 2020, Ben Iazza dijo conocer al resto de miembros de la célula porque eran clientes de la tienda donde trabajaba, y justificó que por este motivo les prestó documentación para alquilar una furgoneta que utilizaron para trasladar material para la fabricación de explosivos.Ninguno de los tres condenados fue considerado culpable de los 16 asesinatos y decenas de heridos porque no participaron directamente en la matanza ocurrida entre el 17 y 18 de agosto en Barcelona y el municipio costero de Cambrils.Un miembro de la célula condujo por la avenida de La Rambla de Barcelona atropellando a los paseantes y otros cinco irrumpieron de madrugada en el paseo marítimo de Cambrils para atacar a ciudadanos con arma blanca.Todos los autores materiales de los atentados terminaron siendo abatidos por agentes policiales.

