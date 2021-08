https://mundo.sputniknews.com/20210817/el-cuarto-aniversario-del-atentado-de-las-ramblas-de-barcelona-coincide-con-el-retorno-taliban-1115142080.html

El cuarto aniversario del atentado de las Ramblas de Barcelona coincide con el retorno talibán

El cuarto aniversario del atentado de las Ramblas de Barcelona coincide con el retorno talibán

La matanza perpetrada en 2017 con una furgoneta y reivindicada por el grupo terrorista Estado Islámico (organización terrorista, proscrita en Rusia y otros... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T11:05+0000

2021-08-17T11:05+0000

2021-08-17T11:16+0000

españa

el grupo yihadista estado islámico

barcelona

terrorismo yihadista

atentado

atentado terrorista en las ramblas de barcelona y en cambrils (2017)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107173/73/1071737378_0:367:3501:2336_1920x0_80_0_0_573b5f6acb14f671141cea106f74e808.jpg

Hace cuatro años, el 17 de agosto de 2017, una furgoneta recorrió 530 metros del paseo de Las Ramblas de Barcelona atropellando a decenas de personas. Murieron 16 y más de 130 resultaron heridas. Horas después hubo más víctimas: un chico fue apuñalado para apropiarse de su coche y una mujer falleció tras ser arrollada de madrugada en la cercana localidad de Cambrils.El atentado lo perpetraron cuatro jóvenes de diferentes nacionalidades que residían en esta comunidad española y fue reivindicado posteriormente por el Estados Islámico, grupo terrorista proscrito en Rusia. El recuerdo de esta fecha el día de su aniversario ha provocado mensajes de homenaje a las víctimas. Coincide, además, con el regreso de los talibanes (grupo, proscrito en Rusia y otros países) al poder en Afganistán.Tanto políticos de diferentes formaciones como particulares han enfatizado la importancia de no olvidar la fecha y han expresado sus condolencias y compromiso con la paz. Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, ha sido uno de los primeros en rememorar el fatídico ataque. "Hace cuatro años, Barcelona y Cambrils sufrían el terror en sus calles. Hoy, recordamos a las víctimas de estos terribles atentados con la mirada puesta en un presente y futuro de paz y convivencia. Por una sociedad libre de odio y barbarie, que avanza y progresa con unidad", ha escrito.Pilar Llop, ministra de Justicia, ha utilizado la misma imagen de "siempre en nuestro recuerdo" para decir: "Hoy hace cuatro años de los terribles atentados de Las Ramblas. Los demócratas no olvidamos y no cesaremos de buscar espacios de libertad y convivencia. Las víctimas siempre estarán en nuestro recuerdo. Un abrazo a sus seres queridos". Junto a ella, miembros del ejecutivo, de la oposición o incluso clubes de fútbol como el Barcelona."El aniversario de los atentados islamistas en Barcelona coincide con el retorno talibán que impuso el terrorismo. Recordamos a las víctimas del yihadismo, los que dieron su vida combatiéndolo y las afganas que sufren ese infierno. El precio de la libertad es su eterna vigilancia", ha tuiteado Pablo Casado, líder del Partido Popular."Cuatro años después de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, los que amamos la libertad decimos con más fuerza que nunca que el terror jamás vencerá. No olvidamos a las víctimas. Su memoria prueba la importancia de permanecer unidos frente a la barbarie del terrorismo", apuntaba Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.Xavier García Albiol, alcalde de Badalona del Partido Popular, insistía: "Se cumplen cuatro años de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Como sociedad debemos seguir trabajando para defender la libertad frente a aquellos que pretenden sembrar el terror. Nuestro sentido homenaje y recuerdo a las víctimas, y nuestro afecto a sus familiares".Muchos de estos mensajes de recuerdos iban acompañados por imágenes de las manifestaciones que se organizaron tras el suceso. Las flores y las velas llenaron las baldosas de este célebre paseo de la capital catalana. Entonces, la gente se solidarizó con la ciudad y expresó con tres palabras el espíritu del país: "Todos somos Barcelona", decían muchas de las pancartas.A raíz de aquel atentado se hizo hincapié en la vigencia del peligro islamista y de las acciones individuales. El terrorismo global se centraba en los llamados "lobos solitarios", que también han emprendido ataques en otras urbes importantes como Londres, Berlín o Niza y que actúan por su cuenta, radicalizados gracias a lugares de culto o redes sociales y más difíciles de atajar. El trágico episodio de Las Ramblas también provocó que se reforzara la protección en vías públicas y que se prestara atención a las amenazas de un integrismo.Y justo horas antes de la triste efeméride, los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica de Cataluña) acordonaron una zona próxima al lugar del atentado después de recibir una alerta sobre una posible explosión en un hotel. En realidad se trataba de un ejercicio pirotecnia sin ninguna consecuencia, pero refrescó aquel pánico de 2017 que hoy vuelve a la memoria colectiva con imágenes del retorno extremista en Oriente Medio.

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el grupo yihadista estado islámico, barcelona, terrorismo yihadista, atentado, atentado terrorista en las ramblas de barcelona y en cambrils (2017)