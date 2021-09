https://mundo.sputniknews.com/20210921/auukus-destruye-a-occidente-reino-unido-le-roba-la-cartera-a-francia-y-se-burla-1116268391.html

AUKUS destruye a Occidente: Reino Unido le roba la cartera a Francia y se burla

AUKUS destruye a Occidente: Reino Unido le roba la cartera a Francia y se burla

Cría cuervos, y te sacarán los ojos. Es lo que ha estado haciendo Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial: criando, más que a un cuervo, a un... 21.09.2021, Sputnik Mundo

Y es que el AUKUS, es hijo de la traición, de la mentira, y de la puñalada trapera, hijo del golpe más bajo y duro que se hayan dado entre sí unos socios occidentales debido a errores de cálculo: confiar en quien nunca debieron confiar, según claman desde París, la ciudad luz que ahora mismo está en tinieblas.Todo el mundo empezó a sacar los trapitos al sol. Algunos, y siempre de acuerdo a la versión francesa, intentaron sacarse un conejo de la chistera, pero en vez de resultar chistoso, ha sido gasolina a un fuego que arde cada vez más. Y el premier australiano, Scott Morrison, es al que de momento, están dejando mejor surtido.Tras sus declaraciones acerca de que le había trasladado al Elíseo sus profundas y graves reservas sobre el contrato de compra de los submarinos franceses, cuya minuta trepaba a los 56.000 millones de euros, saltaron a la luz pública en los medios británicos The Sunday Telegraph y The Guardian, unas revelaciones que dejan ver que todo se cocinó el pasado mes de junio en la cumbre del G7 en Cornualles, mientras Macron flotaba en la ignorancia.Eso anula todo lo que pueda decir, por ejemplo, el exembajador de Francia en EEUU, Gérard Araud: "El 30 de agosto pasado, dos semanas antes del acuerdo firmado entre Washington, Londres y Canberra, sus ministros de Asuntos exteriores y la Defensa reafirmaron oficialmente el compromiso de Australia con ese contrato. ¿No habían sido informados del acuerdo?", ironizó. Error: quien no había sido informado de lo que ya se había cocinado, había sido el inquilino del Elíseo.El columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, explica que esta situación ha provocado en Francia "un impacto brutal, porque supone, en primer lugar, la desaparición y la cancelación del 'contrato del siglo', como se le llamaba en Francia ese contrato por el cual el país galo había firmado con Australia la producción de 12 submarinos de guerra. Esto fue en 2016".Lamento francésEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia aludía al comunicado oficial firmado por los ministros de Defensa y Exteriores de ambos países el pasado 30 de agosto, cuyo punto primero está escrito en términos muy solemnes: "La conferencia ministerial 2+2 de Asuntos Exteriores y Defensa refleja la fuerza de la relación estratégica entre Francia y Australia, y nuestro compromiso común en la promoción de una región abierta e inclusiva, respetando en el orden internacional y la seguridad común". Entonces, hacía ya más de un mes que a Francia le habían dado el besito de Judas, y 'respeto' era sólo una palabra estampada en papel mojado.Para Australia, ese '2+2', no era otro que anular el contrato con Francia, y firmarlo con Reino Unido, que se hace con un contrato jugoso para sus arcas.AUKUS "es una bofetada comercial, es una bofetada industrial, pero también diplomática y política, porque significa que EEUU, Australia y Reino Unido crean una alianza militar en la que desprecian a Francia, que también es una potencia política en la zona del Indo-Pacífico, que es de lo que se trata", expresa Luis Rivas.Entonces, salió Boris Johnson con una sorna como Dios manda: "Nuestro amor por Francia es imposible de erradicar. Estamos muy orgullosos de nuestra relación con Francia y es de enorme importancia para este país [Reino Unido]. Es una relación muy amistosa –'entente cordiale'– que se remonta a un siglo o más y es absolutamente vital para nosotros".Rivas advierte que "en París se han tomado muy mal las declaraciones de Boris Johnson porque consideran que infantiliza [la situación], cuando él habla de que 'no hay que enfadarse, hay que seguir siendo amigos, hay que seguir siendo aliados'. Es verdad que Boris Johnson está riéndose de la situación de Francia tras el acuerdo del AUKUS"."Está claro que para Reino Unido [fundar el AUKUS] es un punto muy importante después de haberse salido de la UE, después del Brexit, porque supone, en primer lugar, integrarse en una alianza militar con aliados anglosajones con los que siempre ha trabajado y ha tenido especiales relaciones, pero supone también un pequeño corte de mangas para todos aquellos de la UE que criticaban que el Brexit iba a implicar también para el Reino Unido una debilidad en política de defensa", explica Luis Rivas.

Miguelazo Un "amigo" que te espia , que te roba y que se jacta de doblarte el brazo. 1

Franz Wladimiro Hurtado Caimanes del mismo pozo y sus disputas por las presas 0

2

