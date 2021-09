https://mundo.sputniknews.com/20210921/amlo-responde-a-las-acusaciones-de-un-senador-panista-sobre-cubagate-1116277693.html

“Un senador del PAN, el que trajo a los de Vox, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo, una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, un gran escándalo. Es evidente que es una persona, y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador”, declaró el mandatario.El lunes 20 de septiembre Rementería denunció que el gobierno federal y la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, contrataron a 585 médicos cubanos sin título para atender a pacientes de COVID-19 en el país.El parlamentario aseguró que el verdadero propósito de la incorporación era inyectar millones de pesos a la administración del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participó en las fiestas patrias mexicanas y en la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Las autoridades mexicanas pagaron más de 255 millones de pesos (127,5 millones de dólares) a estos médicos, sin que instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pudieran documentar su acreditación como profesionales, aseguró Rementería y llamó a su investigación el #CubaGate.López Obrador sostuvo que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía y solicitó al denunciante actuar con ética."Tengo entendido que este senador fue de obras públicas en el gobierno de [Miguel Ángel] Yunes", dijo el presidente acerca de quien administró Veracruz entre 2016 y 2018 abanderado por la coalición PAN-PRD, para luego ser sustituido al frente de la entidad por el candidato de Morena Cuitláhuac García."Y ahora [el senador Rementería] se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto, pero qué bien que están saliendo estas cosas porque así ya no hay medias tintas, ya cada quién se ubica en su sitio, en su lugar", abundó López Obrador.En paralelo al presidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones del llamado CubaGate y aseguró que en el caso no hay nada que esconder.Cuba ejerce una tradición de solidaridad médica con diferentes países del mundo, entre otras formas a través de la Brigada Henry Reeves, fundada por Fidel Castro en 2005, que ha participado en la contención de epidemias y en asistencia ante catástrofes en territorios como Haití y Angola.

