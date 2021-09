https://mundo.sputniknews.com/20210920/opositor-asegura-que-amlo-contrato-a-medicos-cubanos-sin-titulo-para-inyectar-recursos-a-diaz-canel-1116234870.html

Opositor asegura que AMLO contrató a médicos cubanos sin título para inyectar recursos a Díaz-Canel

Opositor asegura que AMLO contrató a médicos cubanos sin título para inyectar recursos a Díaz-Canel

El gobierno federal de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y el de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, contrataron a 585... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T14:23+0000

2021-09-20T14:23+0000

2021-09-20T14:23+0000

américa latina

cuba

corrupción

méxico

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116129514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46f2e76e8e276cfe67cdb7c25bfca72f.jpg

Según el legislador del PAN, los médicos cubanos fueron incorporados al sistema de salud mexicano para atender a pacientes de COVID-19 a pesar de que no contaban con la calificación profesional a través de acuerdos suscritos a nivel federal y de la Ciudad de México en abril de 2020.Mediante solicitudes de transparencia dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rementería requirió información sobre los salarios de los médicos cubanos, sus títulos profesionales, acreditaciones en México, criterios de compatibilidad y las unidades médicas donde operaron."El IMSS aceptó como ‘médicos’ a personas extranjeras sin corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de COVID en plena pandemia", acusó el parlamentario y señaló que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud federal ofrecieron una respuesta similar."Pagaron 255 millones de pesos para que 585 extranjeros cubanos sin estudios vinieran a hacerse pasar por médicos cuando no lo son y a tratar pacientes mexicanos graves y no graves en plena pandemia. ¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?", inquirió Rementería.Además, el legislador de oposición reprochó que se incorporara a médicos cubanos cuando los profesionales de la salud de México cobran sólo 17.000 pesos mensuales.El gobierno de Cuba ha establecido como tradición enviar médicos a diferentes países del mundo para brindar apoyo ante epidemias, catástrofes y otros episodios, a través de la Brigada Henry Reeves, que ha ejercido en Jamaica, Indonesia, Angola, Haití, China, Italia y los mismos Estados Unidos, entre otros territorios.La brigada fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz en 2020 por la organización pacifista Code Pink.

https://mundo.sputniknews.com/20210715/medicos-cubanos-trabajar-por-el-mundo-con-la-conviccion-de-salvar-vidas-1114143035.html

cuba

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, corrupción, méxico, covid-19