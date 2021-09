https://mundo.sputniknews.com/20210921/sheinbaum-cubagate-es-orquestado-por-la-derecha-mas-derecha-de-la-derecha-1116270837.html

Sheinbaum: #CubaGate es orquestado "por la derecha más derecha de la derecha"

Sheinbaum: #CubaGate es orquestado "por la derecha más derecha de la derecha"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se pagó a los médicos cubanos que apoyaron en la pandemia de COVID-19, a finales del... 21.09.2021, Sputnik Mundo

Durante una conferencia de prensa sobre los avances de la reactivación económica en la CDMX, Claudia Sheinbaum aseveró que se trataron de "distintos profesionales de la salud" quienes vinieron a apoyar en labores de emergencia por COVID-19."Siempre fuimos transparentes en este caso. Ustedes saben que una de las actividades más importantes que ha desarrollado Cuba es la medicina, no hay nada, absolutamente nada que esconder", sostuvo Sheinbaum Pardo.La jefa de Gobierno de la CDMX incluso aseguró que el tema fue orquestado "por la derecha más derecha de la derecha de la derecha" con el fin de ensombrecer la labor de los especialistas extranjeros que apoyaron en la crisis sanitaria.El comentario surgió después de que el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, publicó una investigación denominada #CubaGate en la que muestra los pagos que el Gobierno capitalino hizo a los especialistas cubanos que ayudaron en varios hospitales de la capital mexicana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en dos periodos distintos entre diciembre del 2020 y mayo de 2021.Según la información que el legislador presentó, el Gobierno de la Ciudad de México pagó 255 millones 873 mil 177 pesos (126,5 millones de dólares) al Gobierno de Cuba por el servicio de 585 médicos, y no directamente a los galenos, a quienes además acusó de no estar acreditados, pues instancias como la Secretaría de Gobernación no tenían información sobre sus títulos profesionales.

