Ministerio de salud de Brasil no relaciona muerte de adolescente a vacuna Pfizer

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La adolescente de 16 años que murió siete días después de recibir la vacuna Pfizer, sufrió púrpura trombocitopénica trombótica... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"Simplemente no tenemos hoy casos como éste descriptos en la literatura médica. No sabemos si será un caso único o si otros pueden aparecer", dijo el titular de la cartera.La joven, que vivía en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo (sudeste) murió el 2 de septiembre tras sufrir púrpura trombocitopénica trombótica, un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos, con consecuencias graves, explica el informe.Queiroga afirmó que no es posible vincular ni descartar la muerte a la inmunización y dijo que la recomendación de suspender la vacunación para esta franja etaria sigue en vigor por un tema de prioridad de otras edades y logística.El regulador brasileño de salud, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), dijo el 16 de septiembre que inició una investigación sobre la muerte de la adolescente.La "Anvisa investiga el caso de muerte de una adolescente de 16 años luego de la aplicación de la vacuna de Pfizer. La agencia fue informada este miércoles que, el día 2 de septiembre, ocurrió una reacción adversa grave en una adolescente después del uso de la vacuna contra el COVID-19", informó la entidad en un comunicado publicado en su sitio web.La agencia dijo que hasta el momento no existe una relación causal definida entre el fallecimiento y la administración de la vacuna ya que los datos recibidos son preliminares y deben ser analizados.El 16 de septiembre, el Gobierno suspendió la vacunación de adolescentes sin comorbilidades, citando efectos adversos.

