La Justicia española desestima suspender la extradición del exgeneral venezolano Hugo Carvajal

La Justicia española desestima suspender la extradición del exgeneral venezolano Hugo Carvajal

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España desestimó este lunes la medida cautelarísima solicitada por el exgeneral Hugo Carvajal, antiguo jefe de la... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"El tribunal indica que nada hay en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una petición de medida cautelarísima", señala un comunicado emitido por el Supremo.En su auto, los magistrados del alto tribunal dicen "no llegar a comprender" la petición formulada por Carvajal, señalando que el militar venezolano no añade nuevos argumentos contra la extradición pese a que ya se le había denegado una solicitud similar previamente."Bien es verdad que la medida cautelar puede suplicarse en cualquier estado del procedimiento, no obstante, por pura lógica jurídica, cuando ya se ha denegado una primera petición, reiterar la petición obliga a invocar nuevos argumentos", afirman.Tras dos años en paradero desconocido, Carvajal fue detenido el 9 de septiembre en Madrid. Un día después, su defensa pidió al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas para suspender la ejecución de su extradición, que fue acordada por el Gobierno de España el 3 de marzo de 2020.Antes de eso, la Audiencia Nacional avaló su entrega a EEUU, que le reclama para ser juzgado por presuntos delitos de tráfico de drogas en colaboración con las FARC.Sin embargo, en estos momentos su entrega a EEUU está paralizada por orden de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva la petición de asilo formulada por el general venezolano.El Ministerio del Interior de España denegó esa solicitud en 2019, pero su defensa presentó un recurso que todavía está pendiente de ser resuelto.En el auto emitido este lunes, el Tribunal Supremo rechaza la adopción de medidas cautelarisimas, pero no adelanta su decisión sobre el fondo del recurso, que deberá ser examinado en las próximas semanas.

