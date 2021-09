https://mundo.sputniknews.com/20210910/la-fuga-de-hugo-carvajal-termina-tras-dos-anos-de-encierro-disfraces-y-cirugia-plastica-1115932553.html

La fuga de Hugo Carvajal termina tras dos años de encierro, disfraces y cirugía plástica

Según relató el propio Carvajal a la Policía Nacional tras su detención, sus últimos dos años los pasó en un estado de enclaustramiento, cambiando cada tres meses de escondite en diferentes domicilios donde gente de su entorno le ayudaba a permanecer oculto.Exceptuando los cambios de escondite, el único momento en que salía a tomar el aire era por la noche, cuando se asomaba a la terraza de la vivienda. Lo hacía de incógnito, envuelto en disfraces, pelucas y barbas postizas. Su temor a ser arrestado era tal que llegó a "someterse a varias operaciones de estética para modificar su apariencia", según detalla la Policía Nacional en un comunicado.Pese a todas estas precauciones, Carvajal fue localizado en un domicilio de Madrid a nombre de una ciudadana venezolana gracias a los esfuerzos conjuntos de las autoridades españolas y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EEUU.Cuando los agentes irrumpieron en la casa, el que fuera jefe de la inteligencia de Venezuela por siete años en distintos periodos entre 2004 y 2014, se encontraba encerrado en un cuarto al fondo de la vivienda con un cuchillo en sus manos, lo que la Policía Nacional definió como "un intento desesperado de evitar la detención".Un agitado paso por EspañaCon esa imagen se inicia un nuevo periodo en el agitado periplo de Carvajal por España, donde fue detenido por primera vez en abril de 2019 tras ser cazado entrando al país con un pasaporte falso. Después de eso, comenzó un proceso de extradición lleno de sobresaltos.Las autoridades de EEUU le reclamaban por presuntos delitos de narcotráfico. En concreto, la orden estadounidense le acusaba de cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para "inundar" EEUU con cocaína siguiendo los dictados de Hugo Chávez.La reclamación de EEUU le vinculaba con un avión interceptado en el sur de México con 5,6 toneladas de cocaína en 2006, pero también incluía otras evidencias como registros telefónicos o los testimonios de diez testigos –entre ellos altos cargos venezolanos y agentes de la DEA– que le relacionan con el Cartel de los Soles. Del mismo modo, la reclamación acusa a Carvajal de proporcionar armas a las FARC."Son meras especulaciones que no tienen ningún tipo de asidero", dijo el propio Carvajal durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional de España. En esa vista, la defensa basó su estrategia en alegar que "el único fin de EEUU para perseguir al señor Carvajal es que tiene datos internos para dar o conocer lo que sucede en el Gobierno de Venezuela", según dijo su abogada.En cuanto a sus contactos con las FARC, el militar dijo que su relación con este grupo siempre se limitó a cumplir las "órdenes directas" que le daba el expresidente Hugo Chávez. En esa línea, argumentó que no podría tener un juicio justo en EEUU porque todos los que podrían testificar a su favor "están en una lista negra, presos en México, o incluso muertos, como ocurre con Hugo Chávez".En un primer término el tribunal aceptó estos argumentos y rechazó la extradición por no concretar de qué delitos se acusaba al reclamado y por estar motivada políticamente. Sin embargo, la Fiscalía Antidroga recurrió la decisión. Después de eso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó dando el visto bueno a su entrega el 8 de noviembre.En su auto final, los magistrados concluyeron que los hechos descritos por EEUU "abarcan una conducta continuada y organizada en relación al tráfico de drogas realizada durante veinte años". En consecuencia, se aprobó su extradición para ser juzgado por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y cooperación con terroristas.Sin embargo, Carvajal consiguió esconderse antes de que la Policía fuera a buscarle. Para cuando el Gobierno de España dio su visto bueno definitivo a la extradición en marzo de 2020, él ya llevaba cinco meses en paradero desconocido.Según señalan a Sputnik fuentes de la Audiencia Nacional, ahora, tras su detención, las cosas se retoman en el punto donde quedaron: el proceso judicial no tiene más recorrido y Carvajal pasará a prisión a la espera de que se ejecute la extradición. No obstante, el general chavista tratará de evitarlo pidiendo al Tribunal Supremo medidas cautelarisimas para suspender su entrega hasta que se resuelva un recurso pendiente en el alto tribunal.El más buscadoDe esta forma termina la huida de El Pollo Carvajal, que durante más de una década fue uno de los objetivos más codiciados por EEUU. En 2008 fue incluido en la lista negra de EEUU, su primera acusación data de 2011 y en 2014 se libró por poco de ser extraditado tras ser detenido en Aruba, donde ejercía como cónsul general de Venezuela.Según recogen distintos medios, fue precisamente el actual presidente del Gobierno venezolano, Nicolás Maduro, quien presionó a Aruba para lograr su liberación, tras lo que Carvajal fue recibido con honores en Caracas. Pese a ello, su relación con Maduro nunca llegó a ser tan fluida como con Chávez, y tras ser relegado a puestos de segunda línea dentro del PSUV, Carvajal acabó apoyando la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente del país en enero de 2019.Carvajal llegó a España en su carrera por huir de la DEA y de Maduro y tras dos años dramáticos ahora está a un paso de ser enviado a EEUU.

