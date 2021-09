https://mundo.sputniknews.com/20210918/nuevo-cara-a-cara-de-colombia-y-nicaragua-ante-la-haya-reabre-viejas-rencillas-bilaterales-1116186624.html

Nuevo cara a cara de Colombia y Nicaragua ante La Haya reabre viejas rencillas bilaterales

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia y Nicaragua presentarán, a partir de la próxima semana, sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en... 18.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

nicaragua

colombia

cij

disputa territorial

Las audiencias orales en las que Colombia y Nicaragua fijarán sus posiciones ante el órgano judicial de Naciones Unidas tendrán lugar del 20 de septiembre al 1 de octubre. Pero no es la primera vez que se encuentran en la CIJ.La novela colombo-nicaragüense comenzó en 2007, cuando la CIJ reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, frente a un reclamo previo de Nicaragua en La Haya.No obstante, Nicaragua pidió los cayos contiguos a las islas, por lo que la CIJ se pronunció nuevamente en 2012. En ese entonces, estableció que los cayos Roncador, Albuquerque, Este Sudeste, Serranilla, Bajonuevo, Quitasueño y Serrana pertenecían a Colombia; aunque Nicaragua ganó acceso a las aguas que rodeaban estos dos últimos.Por tanto, el nuevo encontrón de ambos países gira, esta vez, en torno a "presuntos incumplimientos a derechos soberanos en el mar Caribe, que es lo que invoca Nicaragua", insistió el académico.Nicaragua argumentará entonces que Colombia incumplió "la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza", así como la interrupción de la pesca en aguas que eran de Colombia antes del fallo de 2012.Por su parte, Colombia contra demandó. "Va a pedir que se respeten los derechos consuetudinarios de pesca de los raizales", según el académico, y que "se rectifique la forma como se trazaron las líneas de base de Nicaragua".Lineas de baseLa defensa colombiana rechazará de la postura nicaragüense las llamadas "líneas de base". Estas las "traza el Estado en bajamar, a partir de las cuales se empiezan a contar todos los espacios marítimos", aclaró Abello.Sin embargo, Nicaragua no las hizo teniendo en cuenta exclusivamente su territorio continental, sino también algunas islas, lo que significaría exceder la zona exclusiva económica de Nicaragua. "Colombia está diciendo: Esas líneas están mal trazadas", añadió.Importancia de las audienciasAunque en este caso no está en juego la delimitación territorial o marítima, los encuentros de la próxima semana serán definitivos para la defensa.Para el excanciller colombiano Julio Londoño, las audiencias "revisten de importancia porque es el momento en que los jueces van a oír, en vivo y en directo, los argumentos de las partes"."Una cosa es que un país entregue sus alegatos, sus memorias y la réplica, con escritos que son, muchas veces de seis o siete tomos de libros, y otra, oír los argumentos, en un tiempo determinado, en vivo y en directo, con cada una de las partes", recalcó el exdiplomático.PendienteEl supuesto incumplimiento de Bogotá al fallo de 2012 y la presunta violación a los derechos de pesca de raizales colombianos por parte de Managua no son los únicos temas pendientes de ambos países ante la CIJ.Queda, aún, el de la plataforma continental extendida. Es decir, "lo relativo al suelo y subsuelo del mar", recordó Abello, quien explicó además que Nicaragua "quiere llevar tu plataforma continental hasta 350 millas náuticas; un tema excepcional porque normalmente solo puede llegar hasta las 200 millas".Un conflicto que dará para otro episodio de las tensas relaciones bilaterales, que se suma a la corriente política totalmente opuesta de ambos gobiernos.

