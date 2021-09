https://mundo.sputniknews.com/20210918/alguer-el-ultimo-refugio-del-catalan-en-italia-1116045708.html

Alguer, el último refugio del catalán en Italia

Alguer es la única ciudad italiana en la que se habla catalán. Desde hace más de seis siglos se habla una variedad dialectal única en la ciudad.

El sol se pone siempre por Alguer. La cálida luz vespertina refuerza los tonos ocres y amarillentos de las fachadas de esta ciudad italiana. Su muralla recorta las olas del Mediterráneo a la par que sirve a vecinos y visitantes como lugar para contemplar el atardecer. Observan como se cuelan los últimos rayos del astro entre los picos del Parque Regional Natural de Porto Conte antes de perderse en el mar. Donde muere el día, al otro lado del horizonte, Cataluña. Alguer apunta al oeste y cruza miradas con la región española. Siglos atrás esta localidad de la isla de Cerdeña llegó a ser el Nuevo Mundo de los catalanes. A ella llevaron su cultura y costumbres. También su lengua, la cual todavía utilizan más de 500 años después.Desde aquel horizonte por el que desaparece el sol llegaron los barcos de la Corona de Aragón en 1353. El país se disponía a convertirse en una de las potencias del Mediterráneo y Cerdeña era uno de sus objetivos. Las tropas de Alfonso IV el Benigno se adueñaron de la isla, incluida Alguer, hasta la fecha, una plaza fortificada genovesa. Sin embargo, la población no recibió de buena manera a los invasores. "Cuando regresaron a casa, dejaron una guarnición catalana. Esta fue asesinada por la población local. A su vuelta a Alguer en 1354 decidieron repoblar la ciudad únicamente con catalanes", explica Francesc Ballone, doctor en filología, a Sputnik Mundo. La rebelión acabó en un cambio demográfico que marcó el futuro de la ciudad.La población catalanófona convirtió su idioma en la lengua de Alguer. Este sobrevivió a los cambios de régimen político que sufrió Cerdeña. Cosa que no sucedió en otros lugares de la isla en los que también existía un elevado porcentaje de individuos procedentes de la Corona de Aragón. "En Sassari o Cagliari no se mantuvo el catalán al haber una mayoría de población sarda. Al desaparecer el dominio político de Aragón, los autóctonos reconquistaron ambas ciudades lingüísticamente", señala Ballone. El uso de la lengua perduró a la autoridad de la Corona de Castilla e incluso al dictador Benito Mussolini.El resultado es la existencia de una variante dialectal del catalán a casi 600 kilómetros de Cataluña en pleno 2021. Una lengua llevada en la boca de los hablantes que buscaban una vida mejor al otro lado del Mediterráneo. La mayoría de los migrantes arribados a la ciudad procedían de Barcelona y la costa de la región, lo que entroncaría al alguerés con los dialectos orientales del catalán. A su vez absorbería regionalismos típicos de Mallorca y Valencia, lugares de nacimiento de algunos de los repobladores, y rasgos de las lenguas italiana y sarda, mayoritarias en la isla. El alguerés es un vestigio de la historia de la Corona de Aragón. "Siempre dicen que hablamos un catalán más medieval", ríe el activista cultural Pasqual Mel.lai.Futuro del alguerésMel.lai nació en Alguer en 1937. Su infancia transcurrió en el laberíntico callejero de la ciudad. Una juventud que resuena en catalán. Aprendió hablar en alguerés gracias a sus padres, ya que en la escuela pública tan solo se enseñaba el italiano. "Mi lengua era la catalana. Me costó adaptarme al italiano, ya que no lo utilizaba. Apenas sabía cuatro palabras en mi niñez", recuerda el hombre. Con sus amigos empleaba su lengua materna. La laguna de la escritura y la lectura fue resuelta en las clases de un profesor de alguerés para niños. "Nunca he dejado de comunicarme en catalán", resalta Mel.lai, quien asegura que el 80% de la población hablaba en el idioma local.No obstante, el Alguer de los años 40 quedó en las postales y los libros de historia. La villa marinera en la que se crio Mel.lai se ha convertido en una ciudad de 45.000 personas tomada por hordas de viajeros. El paso de la pesca al turismo atrajo a centenares de migrantes que eligieron la urbe como lugar de residencia. Al igual que los catalanes en el siglo XIV buscaban una vida mejor. Con ellos, el italiano se fue imponiendo poco a poco hasta transformarse en la lengua del día a día."Actualmente solo una tercera parte de la población sabe hablar alguerés. Es difícil mantener la lengua en un lugar donde el 70% no la sabe usar. En un grupo de cuatro personas, si una no lo entiende, todos utilizarán el italiano. El uso efectivo de este idioma es más bajo que su conocimiento. Muchos hablantes en caso de no saber si la persona se defiende en alguerés entrarán de forma automática en italiano", asevera Ballone. La capacidad de escritura todavía es más baja. Tan solo un 8% de la población de Alguer sabe redactar en catalán, según datos de Els usos lingüístics a l’Alguer, 2015.A diferencia de Mel.lai, Ballone nació en el Alguer de los turistas. Con sus amigos no se podía comunicar en catalán, ya que su generación se crio en un ambiente italófono. La familia era el único espacio en el que utilizaba la lengua catalana. "Recuerdo que en el parvulario, las monjas me prohibieron hablar en alguerés. Supuestamente para evitar problemas", lamenta el investigador, actualmente miembro de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. "En la actualidad intento conservar la lengua y emplearla en el ambiente laboral. Pero hay muchas variantes que apuntan a no emplearlo", continúa.El académico dirige la escuela Pasqual Scanu. Es una de las tres que enseñan alguerés. "En un buen año, entre todas, sumamos 100 alumnos. Nosotros no tenemos la capacidad de la escuela pública", comenta. En el año 2021, un niño de Alguer solo encuentra el catalán en proyectos aislados y por el relato de determinados maestros. Salvo excepciones, la enseñanza es completamente en italiano. "El Gobierno de Roma no tiene interés ninguno en revertir esta situación. Tiene otros problemas", espeta.A nivel legal, la Constitución italiana reconoce un tutelaje teórico de las minorías lingüísticas del país. Según el texto, la enseñanza está permitida en las escuelas. En 2018, el Parlamento de Cerdeña amplió las opciones de los colegios para profundizar en la enseñanza del catalán. Sin embargo, el alguerés sigue sin un hueco de relevancia en el currículo de los estudiantes, cosa que no sucede con el francés, el alemán o el esloveno, idiomas apoyados por sus respectivos países. Situación deficiente a nivel educativo, pero fuerte en el plano cultural. La poesía y los conciertos son caballos de batalla a favor del alguerés. Numerosas asociaciones organizan actividades y emprenden iniciativas para fortalecer la conservación de la lengua, la mayor parte de estas autofinanciadas. En 1988, el Diccionari català de l’Alguer de Mossèn Josep Sanna era editado. Se trata del primer intento serio de organizar las variantes léxicas del alguerés. Cuenta con 27.000 vocablos. Mel.lai participa en su ampliación. "Hemos recolectado 7.000 palabras entre mi esposa y yo. Para hacer más depurada la lengua. Yo soy hijo de campesino y mi mujer de marinos. Ambos hemos aportado el lenguaje del campo y el mar", asevera.En su domicilio Mel.lai alberga una biblioteca de 1.000 volúmenes escritos en catalán. Un pequeño archivo de la cultura de Alguer, como fue su tienda. Sastre de profesión, su pequeño local frente a la Catedral de Santa María fue una muestra del hacer tradicional de los alguereses. Pero, una de sus acciones más importantes por la lengua ha sido transmitirla a sus hijos. "Siempre hemos hablado en catalán en casa, el idioma que heredé de mis padres. Es nuestra identidad, nuestra cultura y sin ella no somos nada", remarca el hombre de 84 años de edad."Primero habló alguerés y después italiano", comparte Mel.lai. Es su estrategia cuando conoce a alguien. La misma que sigue Ballone. El filólogo también habla en catalán con sus hijos. "Cuando hablan en alguerés por la calle siempre hay alguien que dice que es una maravilla. A pesar del halago, no es normal", revela el investigador. Es síntoma de la lejanía con la que observan el idioma algunos de los habitantes de Alguer. Un tesoro lingüístico que parece adentrarse en el ocaso. De la misma manera que el sol se pierde en el rugir del mar Mediterráneo.

