En Baleares podrán expedientar a profesionales sanitarios por no atender sus consultas en catalán

En Baleares podrán expedientar a profesionales sanitarios por no atender sus consultas en catalán

O por no permitir hacerlo a sus pacientes. El Ejecutivo regional dará curso así a las denuncias que se presenten en la Oficina de Derechos Lingüísticos. La... 08.09.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno insular que preside la socialista Francina Armengol ha decidido abrir expediente a los profesionales de la medicina y la enfermería que sean denunciados ante la Oficina de Derechos lingüísticos, un órgano creado en 2020 para registrar los casos de acoso y vulneración de derechos por hacer uso del castellano o el catalán, la lengua vernácula del archipiélago.Así se acordó el 6 de septiembre durante una reunión de urgencia entre los miembros de la coalición que compone el Gobierno balear (PSOE, UP, Més) para tratar de resolver un problema que amenaza con causar un cisma en la sanidad de las islas. Se atendió así a la repercusión generada por la publicación de un tuit donde se describía la negativa de una doctora "a entender" a una mujer de 79 años de edad en un centro de salud en Palma. El suceso trascendió rápidamente por las redes sociales, donde muchos usuarios aludieron a su derecho "a vivir en catalán".Al día siguiente, miembros de la organización Endavant Mallorca hicieron una pintada en la fachada del ambulatorio que rezaba Prou d'agressions lingüístiques (basta de agresiones lingüísticas). Y desde la Oficina de Derechos Lingüísticos se informó de que el 40% de las denuncias recibidas tenían relación con la sanidad.Ante esta situación, el Gobierno balear acordó la apertura de expedientes informativos e incluso sancionadores a cualquier profesional sanitario que resulte denunciado por no utilizar el catalán cuando se lo requieran o por no permitir hacerlo a los pacientes. Asimismo, todas las gerencias de los centros de salud deberán tener un responsable que vele por el cumplimiento de la normativa en materia lingüística. Y todos los carteles de los hospitales y centros de salud deberán figurar en catalán a partir del día 1 de octubre.Un contexto difícilLos médicos y enfermeros de la sanidad balear necesitan acreditar un conocimiento medio-alto (nivel B1) para poder trabajar en las islas, lastradas además por la carestía de sanitarios y las largas listas de espera. El coste de la vida en Baleares es alto, especialmente el de la vivienda, y los sueldos y condiciones laborales de los profesionales no son los mejores del país. No les resulta un destino atractivo.Y en medio de la pandemia, en Baleares ha habido serios problemas durante el verano para completar las plantillas, circunstancia que hizo contemplar al Gobierno de Francina Armengol la posibilidad de anular las vacaciones del personal sanitario con tal de no dejar desatendidos los centros de salud, dada la escasez de sustitutos. Con este panorama, la cuestión lingüística genera también tensiones en el seno del Gobierno, pues la formación nacionalista Més reclama más contundencia al PSOE en este aspecto. La Oficina de Derechos Lingüísticos ha recibido 58 quejas desde que se iniciara su actividad hace menos de un año.El Colegio de Médicos de las Islas Baleares no se ha pronunciado oficialmente ante la nueva medida, pues todavía no tiene un criterio unificado. La oposición política, encabezada por el PP, lamenta que no se aborden con la misma celeridad los problemas de las listas de espera y la saturación de los hospitales.

