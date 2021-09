https://mundo.sputniknews.com/20210917/canada-sorprendida-por-nuevo-pacto-defensivo-de-australia-estados-unidos-y-reino-unido-1116174158.html

Canadá sorprendida por nuevo pacto defensivo de Australia, Estados Unidos y Reino Unido

Canadá sorprendida por nuevo pacto defensivo de Australia, Estados Unidos y Reino Unido

TORONTO (Sputnik) — Canadá fue tomada por sorpresa por el nuevo pacto de defensa que se selló entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido (conocido como... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T19:20+0000

2021-09-17T19:20+0000

2021-09-17T19:20+0000

internacional

eeuu

canadá

reino unido

aukus

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109113597_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d2f6a5487668365df19e6c2594e228a5.jpg

El miércoles 15 por la noche, los líderes de las tres naciones declararon la formación de AUKUS, un nuevo pacto en seguridad y defensa para proteger y defender sus intereses comunes en la región Indo-Pacífico.Canadá participó en las discusiones preliminares, pero recién se enteró de a concreción nuevo pacto cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el primer ministro australiano, Scott Morrison, lo anunciaron públicamente, según las tres fuentes no mencionadas en la nota.Las fuentes se refirieron al nuevo pacto como el nuevo "Tres Ojos", pretendiendo decir que los aliados tradicionales de Canadá consideran a Ottawa la "hermana débil" en el grupo que comparten los llamados "Cinco Ojos de la Inteligencia" cuando se trata de confrontar a China.El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reiteró este viernes 17 que la habilidad de Canadá para hacer inteligencia no va a verse afectada por no formar parte del nuevo pacto de defensa, enfatizando que su país sigue siendo parte del grupo de la inteligencia de los "Cinco Ojos", con los tres países en cuestión más Nueva Zelanda.

https://mundo.sputniknews.com/20210916/eeuu-traiciona-a-francia-con-aukus-y-revela-un-cambio-en-su-estrategia-geopolitica-1116138790.html

eeuu

canadá

reino unido

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, canadá, reino unido, aukus, australia