Observador español en parlamentarias rusas desmiente fantasma de fraude promovido por Occidente

Observador español en parlamentarias rusas desmiente fantasma de fraude promovido por Occidente

Según la Comisión Electoral Central, más de 5.800 candidatos se disputarán los 450 escaños de la Cámara baja del Parlamento ruso entre el 17 y el 19 de septiembre, simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales, y la elección de 12 gobernadores regionales.Sin esperar siquiera a que lleguen estas fechas, Occidente adoptó una postura articulada particularmente por la Eurocámara, que pidió a las autoridades comunitarias no reconocer las parlamentarias en el gigante euroasiático."Es sorprendente que antes de que las elecciones se produzcan ya estén diciendo que son fraudulentas, cuando ni siquiera se han producido", sostuvo a Sputnik Moragón, quien ya se encuentra en Rusia para seguir 'in situ', tanto los preparativos, como el desarrollo de los comicios, testimoniando "mucha más libertad de expresión" durante la campaña que en "la mayoría de las democracias occidentales".Según Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, todo apunta a que a Occidente no le importa la realidad de las parlamentarias rusas, sino que las ve como un "instrumento" para "legitimar que se ataque más" al país bajo el pretexto de que "Putin es un dictador, no hay elecciones libres, la gente está oprimida".Una estrategia en la que se cuenta con la 'asistencia' de organismos como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa [OSCE] o el Consejo Europeo, señaló Moragón, al denunciar que son tristemente 'famosos' por haber "prefabricado informes antes de las elecciones en otros países"."Estas instituciones que deberían velar por la transparencia, no sólo no velan por la transparencia, sino que fabrican informes previos en función de determinados intereses políticos, es decir, son un instrumento al servicio de Occidente en el cual se falsean los resultados de unas elecciones, se hacen informes falsos a conveniencia de Washington, la OTAN y la UE", indicó."Lo estamos viendo con las sanciones económicas desde hace mucho tiempo, pero también lo estamos viendo, por ejemplo, con la desacreditación, la propaganda, la creación de 'fake news', como el caso Navalni, como el caso Skripal, es decir, para atacar y atacar constantemente a Rusia", subrayó."Ya veremos cómo dentro de poco, debido a las elecciones tan 'fraudulentas' que ha habido en Rusia, habrá otra ronda de sanciones, se mandarán más buques de guerra al mar Negro o al mar Báltico, habrá más presión de la OTAN. Es decir, eso es lo que quieren, esa es su estrategia: debilitar a Rusia al máximo; y lo están haciendo por todas las vías posibles", concluye Moragón.

Dartico Ya con esas pueriles acciones que se delatan a si mismas, no se engaña a la opinión pública; lo malo es que les da igual. A base ver y vivir engaño tras engaño la gente de a pie está "curada de engaño" y las falsedades con las que hay que lidiar a diario se detectan al vuelo. 0

