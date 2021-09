https://mundo.sputniknews.com/20210916/rusia-califica-de-inaceptable-la-injerencia-de-eeuu-en-sus-asuntos-internos-1116122310.html

Rusia califica de inaceptable la injerencia de EEUU en sus asuntos internos

2021-09-16T13:29+0000

2021-09-16T13:29+0000

2021-09-16T13:47+0000

internacional

rusia

eeuu

elecciones

"Rusia tiene pruebas irrefutables de violaciones de la legislación rusa por parte de las plataformas de Internet estadounidenses en el contexto de preparación y celebración de las elecciones a la Duma de Estado; en este sentido, declaramos que la injerencia en los asuntos internos de nuestro país es categóricamente inaceptable", dijo Zajárova ante la prensa.Este 16 de septiembre, la comisión del Senado Ruso para la Defensa de la Soberanía Estatal, debate sobre la "Injerencia de las compañías norteamericanas Google y Apple en las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso)". Esta comisión denunció que Google y Apple infringen la legislación electoral rusa al publicar contenidos prohibidos por la ley.¿Qué contenido?El 6 de septiembre, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el bloqueo de la web de Votación Inteligente (Smart Voting) alegando que promueva las actividades de la FBK (siglas rusas para la Fundación para la Lucha contra la Corrupción), una de las ONG creadas por el bloguero opositor Alexéi Navalni y prohibidas en Rusia por extremistas.Ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje de Moscú ordenó como medida cautelar que los buscadores Yandex y Google dejen de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave "votación inteligente".Los enlaces a la web de Votación Inteligente, proyecto de Navalni para apoyar a los candidatos opositores que desafían al Kremlin, han dejado de aparecer en el buscador de Yandex.De momento, los enlaces al sitio web de Votación Inteligente y a la aplicación homónima aparecen en Google, pero no se abren.El 9 de septiembre Roskomnadzor denunció que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como los servidores DNS y CDN de Google, Cisco, y Cloudflare posibilitan acceder a la web de Votación Inteligente, y advirtió que si no dejan de hacerlo, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral.Las elecciones a la Duma de Estado de la octava legislatura se desarrollarán del 17 al 19 de septiembre, simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales y la elección de 12 gobernadores regionales.¿Qué dice Google?La compañía Google respeta las leyes de los países en los que ofrece sus servicios y no se pone del lado de ningún bando político, declaró a la prensa el portavoz del gigante estadounidense, Alexandr Monin.El portavoz de Google aseguró que la "compañía coopera con los organismos reguladores rusos para solucionar cualquier problema jurídico que surja y mantiene un diálogo permanente con los reguladores".

rusia, eeuu, elecciones