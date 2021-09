https://mundo.sputniknews.com/20210915/ucrania-puede-recibir-la-cupula-de-hierro-que-eeuu-no-logro-integrar-en-su-sistema-1116083906.html

Ucrania puede recibir la Cúpula de Hierro que EEUU no logró integrar en su sistema



Desde el inicio de su gestión, la Administración Biden ha mantenido los envíos de armas y entrenamiento por parte de Washington al Ejército ucraniano, incluidos 275 millones de dólares en equipos y ayuda desde el mes de marzo.Según recoge el portal Politico, en el Congreso han incluido una enmienda adjunta al proyecto de ley de defensa de 2022 para presionar al Gobierno estadounidense a vender o transferir los nuevos sistemas de defensa aérea y de misiles a Ucrania, incluida la Cúpula de Hierro o también conocida como Domo de Hierro que actualmente es operada por el Ejército de EEUU.Sin embargo, esta enmienda requiere que el Pentágono presente un informe al Congreso donde se describan las opciones para vender o transferir los sistemas existentes de defensa a Ucrania que probablemente no se implementarán en EEUU en un término cercano.¿Por qué EEUU aceptaría entregar la Cúpula de Hierro?El Ejército Israelí, que implementó este sistema móvil de defensa aérea, ha asegurado que la Cúpula de Hierro fue capaz de derribar una gran cantidad de misiles disparados en su contra en los últimos años. Sin embargo, EEUU ha estado tratando de descubrir cómo operar los dos sistemas de Cúpula de Hierro que el Congreso ordenó comprar en 2019 como una solución provisional a los esfuerzos retrasados para poner en funcionamiento sus propios nuevos sistemas de defensa aérea.Sí desde EEUU, no desde IsraelEEUU adquirió estas dos Cúpulas de Hierro a Israel y aunque no están especificados en la enmienda del proyecto de ley, un miembro del personal del Congreso aseguró que el lenguaje que se emplea en la enmienda sobre la transferencia de los sistemas actuales son reveladoras y convierten precisamente a este sistema móvil de defensa aérea en el "principal candidato porque hay pocos sistemas relevantes que posee el Ejército que podrían derrotar la supuesta amenaza que Ucrania enfrenta desde Rusia".Pero si todo es tan complicado y burocrático mediante EEUU, ¿por qué no adquirir estos soñados sistemas para Ucrania directamente de Israel?El problema es que el Gobierno israelí necesitaría la aprobación de Washington para vender a un tercer país la Cúpula de Hierro, esto debido a que ambos países han acordado no vender armas a terceros como Irán y Ucrania e incluso han forjado un entendimiento incómodo sobre Siria en los últimos años.La petición y los planes de UcraniaEl Gobierno de Kiev anunció que comenzaría a aumentar su presupuesto anual de defensa y el mismo ministro de Defensa, Andriy Taran, dijo que le gustaría gastar una parte en nuevos sistemas de defensa aérea poniendo como una posibilidad a la Cúpula de Hierro.Ucrania tiene previsto utilizar a la Cúpula de Hierro para proteger infraestructuras críticas y mejorar la eficacia del Ejército en el combate, así lo confirmó el portavoz de la delegación de Kiev en el Grupo de Contacto Trilateral (TCG) sobre el Donbás, Oleksiy Arestovych, en la emisión del canal de televisión Ukraine 24."Según los datos oficiales, [el sistema de defensa] cubre un área de 150 kilómetros cuadrados y tiene una probabilidad del 90% de interceptar todos los misiles que se lanzan allí. Su objetivo principal es interceptar misiles tácticos no guiados con un alcance de hasta 70 kilómetros", detalló Arestovich, a tiempo de confirmar que si estos sistemas entran en servicio Ucrania podría dar cobertura a varias de sus ciudades, infraestructuras u otras zonas de despliegue de tropas.Ventajas y desventajasAlgunos expertos sugieren que hay dudas sobre la eficacia de este sistema móvil de defensa aérea israelí en Ucrania.Lo cierto es que aún no está claro cuál será el destino final de los aumentos de fondos de Ucrania una vez que el proyecto de ley llegue al pleno de la Cámara y luego sea adoptado por los respectivos comités de la Cámara y el Senado a finales de este año para elaborar un proyecto de ley final.

