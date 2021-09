Pedro Sánchez se somete a la Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

https://mundo.sputniknews.com/20210915/pedro-sanchez-se-somete-a-la-sesion-de-control-al-gobierno-en-el-congreso-de-los-diputados-1116065397.html

El Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a enfrentarse a la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el parón veraniego. 15.09.2021, Sputnik Mundo

La sesión de control tiene lugar en medio de la subida de la luz y justo un día después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para controlar su escalada.Precisamente, el Partido Popular dedica cuatro de sus seis preguntas a la subida de la factura de la luz. Un importe que ha ido marcando nuevos récords y que marca un máximo histórico alcanzando los 172,78 euros/MWh.Precisamente el líder del PP, Pablo Casado, ha iniciado así su turno de preguntas: "Señor Sánchez, bienvenido al Parlamento. Usted que no dice la verdad ni al médico. Ha presumido de gestión cuando no le correspondía. Ha fallado al luchar con el paro, no puede ejecutar los fondos europeos. Ha electrocutado el escudo social disparando la factura de la luz. Si pedía dimisiones cuando había subidas del 8%, ¿por qué no dimite ahora que hay una subida del 200%?".El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Casado asegurándole que espera "verle aquí mucho más tiempo". "Dice que las medidas para parar la subida de la luz son confiscatorias. Se trata de que arrimemos todos el hombro. En la crisis de la factura de la luz vamos a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. El Gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular", le ha dicho.Casado ha vuelto a la carga en su turno de réplica: "Es usted el presidente de un Gobierno fallido. Es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema es usted".

