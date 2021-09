https://mundo.sputniknews.com/20210915/democracia-en-latinoamerica-se-trata-de-que-los-pueblos-sean-el-poder-y-no-solo-de-que-lo-escojan-1116105594.html

Democracia en Latinoamérica: "Se trata de que los pueblos sean el poder y no sólo de que lo escojan"

Democracia en Latinoamérica: "Se trata de que los pueblos sean el poder y no sólo de que lo escojan"

En el Día Internacional de la Democracia, "el sistema se ve amenazado por regímenes autoritarios en América Latina y por el regreso de la ultraderecha en EEUU y Europa".

Democracia en Latinoamérica: "Se trata de que los pueblos sean el poder y no sólo de que lo escojan" En el Día Internacional de la Democracia, "el sistema se ve amenazado por regímenes autoritarios en América Latina y por el regreso de la ultraderecha en EEUU y Europa", dijo a Telescopio Joaquín Mejía Rivera, doctor en Derechos Humanos hondureño-español.

Este 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia, que nació con el objetivo de poner en análisis el estado del sistema en el mundo.Para Joaquín Mejía Rivera, doctor en Derechos Humanos, "la democracia está en riesgo" en Latinoamérica por la existencia de regímenes autoritarios y en EEUU y Europa por el regreso de la ultraderecha.“La democracia es un derecho humano con implicaciones importantes que deben ser tenidas en cuenta en la región. Este sistema involucra un principio incluyente, que cualquier persona puede acceder al poder si es elegida por el sufragio popular. Esto es importante porque muchos gobernantes que han accedido al poder han cambiado las reglas del juego para eternizarse", sostuvo.El entrevistado agregó que "aunque se predica en el sentido de que todas las personas pueden participar, la democracia debe defenderse de sus enemigos, aquellos que violan la Constitución, los corruptos, los que se vinculan al crimen organizado. La democracia exige virtudes republicanas para asegurar el Gobierno de los mejores"."En América estamos viendo que ocurre todo lo contrario, ejemplos claros son personajes polémicos como Donald Trump o Jair Bolsonaro", añadió.El experto consideró que "América Latina es la única región donde conviven las libertades con las grandes desigualdades". Y añadió que "es momento de replantearnos lo que entendemos por democracia ya que no se limita al hecho de votar cada determinada cantidad de años".Mejía Rivera sostuvo que en un contexto de desarrollo de un modelo extractivista, "es importante replantearnos que la democracia debe significar que somos titulares de ese poder y tenemos el derecho de decidir la forma en que será ejercido. Se trata de que los pueblos sean el poder y no de que lo escojan".Consultado sobre las perspectivas para los tiempos que vienen, el entrevistado manifestó que estos "no son muy halagadores: la derecha está ganando terreno y han iniciado una batalla cultural que los sectores democráticos no estamos viendo".La fecha fue establecida el 8 de noviembre de 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas y se remonta al día del año 1997, en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal sobre Democracia.Este documento reafirma los principios, elementos y prácticas que deben tenerse en cuenta para sostener un gobierno de naturaleza democrática. Este sistema político consagra una multitud de derechos y libertades civiles que en el presente corren cierto riesgo. Y en Sudamérica y Centroamérica existen ejemplos al respecto.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

