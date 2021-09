https://mundo.sputniknews.com/20210915/argentina-se-avecina-un-sorpasso-1116084875.html

Argentina: ¿se avecina un sorpasso?

Argentina: ¿se avecina un sorpasso?

Un toque de atención. Es el que habría recibido el Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en las recientes elecciones Primarias, Abiertas... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T17:07+0000

2021-09-15T17:07+0000

2021-09-15T17:07+0000

qué pasa

argentina

elecciones

derrota

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1116084848_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_2d4b133622f758fed1cc95a171f65ad8.jpg

Argentina: ¿se avecina un sorpasso? Argentina: ¿se avecina un sorpasso?

¿Lo que vendrá?Sin hacer alusión al tango del gran maestro Astor Piazzolla, los resultados de las PASO que acaban de tener lugar en Argentina, podrían ser un augurio del escenario que podría cernirse sobre las presidenciales que tendrán lugar dentro de dos años, toda vez que este pulso que se acaba de tomar le deje poco margen de maniobra al presidente Fernández.De hecho, el propio mandatario recogió el guante. En un evento de su partido, el Frente de Todos, Fernández practicó una suerte de acto de contrición: "Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. […] De los errores aprendemos. […] A partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención y resolver el problema que la gente nos plantea".En general, la sociedad argentina toma estas PASO, que contaron con la participación del 67% del electorado, como un 'ensayo general' de lo que podría pasar el próximo 14 de noviembre cuando tengan lugar las parlamentarias donde se renovarán 24 de los 72 escaños del Senado, y 127 de los 257 de la Cámara de Diputados del país.En este sentido, Juntos por el Cambio adelanta al Frente de Todos en las principales regiones de la nación. La pregunta que surge es: ¿se avecina un cambio en el timón político de Argentina?"En Argentina podemos observar a priori lo que fue una dura derrota para el Gobierno en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que puede darse la ocasión de que sean revertidas [en las próximas parlamentarias y luego en las presidenciales] –por lo general no suelen diferenciarse luego los resultados [respecto a las PASO], o dar grandes sorpresas–, pero puede ocurrir que se dé. Este no sería el caso, teniendo en cuenta los antecedentes", advierte el analista internacional Cristian Taborda.Posibles razones de los resultadosEl analista achaca, en parte, estos resultados, a que el actual Gobierno de Alberto Fernández, se vio afectado por la crisis del coronavirus. "Si tenemos que buscar un ganador, sin dudas ha sido Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, quien impuso sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, en un territorio 'ajeno'. Salió victorioso en las internas contra el outsider Facundo Manes, un neurólogo que incursionó en política, a través del histórico partido nacional argentino que es la Unión Cívica Radical. Si se suman los resultados de Diego Santilli, el candidato de Larreta en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, junto a Facundo Manes, estos candidatos quedan por encima de Victoria Tolosa Paz, quien fue la candidata del Gobierno, del Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires"."El Gobierno también recibió una dura derrota a nivel nacional y provincial: la provincia de Buenos Aires es el principal bastión del peronismo: se vio superado ampliamente por Juntos por el Cambio. Como peculiaridad, también tenemos que ha asomado el Frente de Izquierda como tercera fuerza nacional", apunta Taborda.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

argentina, elecciones, derrota, alberto fernández, аудио