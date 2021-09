https://mundo.sputniknews.com/20210914/expolicias-se-declaran-no-culpables-de-violar-derechos-de-afroestadounidense-floyd-1116060081.html

Expolicías se declaran no culpables de violar derechos de afroestadounidense Floyd

WASHINGTON (Sputnik) — Derek Chauvin y los otros tres expolicías de Minneapolis acusados ​​en un tribunal federal de violar los derechos constitucionales de...

Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane se declararon no culpables de los cargos federales presentados contra ellos por su papel en la muerte de Floyd en mayo de 2020, un hecho que provocó reclamos de justicia racial en todo el mundo.Los cuatro hombres enfrentan cargos federales por privar deliberadamente a George Floyd de sus derechos constitucionales mientras actuaban bajo el amparo de la ley en momentos en que presionaron su cuello durante casi nueve minutos, hasta que falleció.Thao y Kueng son acusados además de no intervenir y detener el uso excesivo de la fuerza por parte de Chauvin.En abril, Chauvin fue acusado de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Floyd, de 46 años.Este policía también es acusado simultáneamente en relación con un incidente de septiembre de 2017 en el que se le acusa de privar a un joven de 14 años del derecho constitucional de no ser objeto del uso excesivo de fuerza.Chauvin ya fue sentenciado a 22,5 años de prisión por el estado de Minnesota luego de ser declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de George Floyd.Los otros oficiales también enfrentarán un juicio por cargos penales estatales previsto para marzo de 2022.

