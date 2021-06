https://mundo.sputniknews.com/20210628/el-caso-de-george-floyd-como-una-victima-de-brutalidad-policial-se-convirtio-en-un-martir-1113609706.html

El caso de George Floyd: cómo una víctima de brutalidad policial se convirtió en un mártir

Una corte del estado de Minnesota, EEUU, sentenció al expolicía Derek Chauvin a 22,5 años de prisión por el asesinato de George Floyd. El afroestadounidense... 28.06.2021, Sputnik Mundo

George Floyd, de 46 años, murió en mayo de 2020 luego de que Chauvin presionara a su cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Tras su muerte Floyd se convirtió en la imagen de la lucha de los afroestadounidenses contra la brutalidad policial. En abril de 2021 Derek Chauvin fue acusado de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Floyd. Los fiscales habían solicitado una pena de 30 años de prisión, mientras que la defensa había pedido libertad condicional, dado que Chauvin no tenía antecedentes. Sin embargo, la sentencia no ha sido tan dura como podría haber sido. El juez Peter Cahill determinó que Chauvin tendrá que pasar 270 meses en prisión. El expolicía podría salir de la cárcel tras cumplir 15 años de su condena y luego pasar el resto bajo libertad supervisada.La sentencia para personas que cometen asesinato involuntario en segundo grado, según las leyes de Minnesota, es de 12,5 años. La pena para individuos que cometen un asesinato en tercer grado también es de 12,5 años, mientras que un homicidio involuntario en segundo grado supone una sentencia de cuatro años.En otras palabras, Chauvin pudo haber sido condenado a 29 años de prisión, pero el juez emitió una sentencia más moderada. El asesinato de George Floyd atrajo mucha atención tanto dentro como fuera de EEUU, lo cual influyó en el juicio contra el expolicía Chauvin. El proceso fue televisado en el estado de Minnesota. Esta fue la primera vez que un juez de ese estado autorizó la grabación del juicio.El proceso fue inusual también porque por primera vez se condenó a una policía blanco procesado por el asesinato de un civil afroestadounidense en Minnesota. Además, fue la segunda vez que un policía ha sido sentenciado por asesinato en dicho estado.La imagen de FloydDurante el arresto Floyd no se resistió a las acciones de los policías, aún así Chauvin usó fuerza excesiva, lo que resultó en su muerte.Tras su asesinato Floyd se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial en Estados Unidos. Para muchos estadounidenses Floyd es un mártir que fue sometido a un tratamiento injusto y demasiado duro por parte de los policías que lo detuvieron.La muerte de Floyd, sin duda, es una tragedia que no debe repetirse así que la lucha contra la brutalidad policial es un asunto extremadamente importante para toda la sociedad estadounidense. Especialmente si se quiere evitar los disturbios y protestas que siguieron a la muerte del afroestadounidense. La muerte de Floyd desencadenó protestas masivas en un gran número de ciudades importantes de EEUU, donde los manifestantes denunciaron la brutalidad policial y exigieron justicia para los negros que sufrieron a manos de agentes de la ley.Algunas de las protestas devinieron en disturbios con actos de vandalismo y destrucción de propiedades.

