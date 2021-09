https://mundo.sputniknews.com/20210914/el-activista-nicaraguense-armado-para-la-guerra-1116060471.html

El "activista" nicaragüense armado para la guerra

El "activista" nicaragüense armado para la guerra

MANAGUA (Sputnik) — El opositor Joao Maldonado, que acaparó titulares internacionales tras ser baleado en Costa Rica por presuntos sicarios, es recordado por... 14.09.2021

américa latina

nicaragua

centroamérica

La tortura y asesinato de Bismarck Martínez, militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), con supuesta participación directa de Maldonado, fue recordado por Graciela Martínez, hija de la víctima, en diálogo con Sputnik."Joao Maldonado era quien dirigía el tranque de San José (colegio religioso en la ciudad de Jinotepe) durante la supuesta protesta pacífica de 2018, cuando inhumanamente capturaron a mi papá, un señor trabajador de la alcaldía de Managua que no lo estaba haciendo daño a nadie. Él fue parte de la tortura que le hicieron a mi padre hasta asesinarlo y desaparecerlo", dijo Martínez al recordar los sucesos del 29 de junio de 2018 que enlutaron a su familia.Asimismo, señaló la existencia de videos grabados por los teléfonos celulares de los propios victimarios en los cuales se demostraría la participación de Maldonado en el crimen."También hay videos donde Maldonado aparece dirigiendo el ataque a la estación de la Policía Nacional en Jinotepe (suroeste), en los cuales sale con el rostro descubierto usando armas de guerra como AK (fusil de combate)", agregó.Maldonado lucha por su vida en un hospital de Costa Rica, donde el 11 de septiembre recibió cuatro balazos presuntamente disparados por sicarios en el marco de una manifestación de exiliados nicaragüenses.Su esposa, Nadia Robleto, atribuyó el ataque al Gobierno de Daniel Ortega, aunque aún no se tiene información concreta sobre los perpetradores ni sus motivos.Armado para la guerraEl cineasta Marcio Vargas, autor del documental Nicaragua: Guerra contra el pueblo, una denuncia de los actos de violencia que el Gobierno del FSLN calificó en su momento como intento fallido de golpe de Estado, también ofreció su testimonio fruto de la investigación plasmada en el filme."Testigos contaron que su mando fue determinante cuando ellos atraparon a Bismarck Martínez y varias horas después dio la orden de matarlo. Cuando fueron desmantelados los tranques (a mediados de julio de 2018) fue de los primeros en huir hacia Costa Rica", rememoró Vargas a Sputnik.A Graciela Martínez le golpea la parte de los videos donde los ejecutores "salen riéndose y gozando" de lo que le habían hecho a su padre.Consultada por Sputnik sobre el tratamiento de algunos medios que presentan a Maldonado como un opositor a quien el Gobierno nicaragüense le ajustó cuentas, Martínez refutó tal posibilidad."Es algo ilógico y muy cínico de parte de ellos decir que el Gobierno de Nicaragua le preparó un atentado, si más bien colaboró mediante la Ley de Amnistía (junio de 2019), que benefició a los protagonistas de los tranques al permitirles convivir con sus familias, muchos lo hacen en Costa Rica, donde no tienen un trabajo formal reconocido. ¿De qué viven? Viven de las mismas cosas malas que siguen haciendo. Entre ellos hay envidias o simplemente se están matando por ver quien lleva mejor la organización", afirmó."Ahora intentan engañar al pueblo (nicaragüense), pero nosotros le demostramos que en Nicaragua se quiere paz, hay amor y hubo perdón, pero no olvido", contrastó Martínez, cuya familia ha contado con el apoyo moral de las máximas autoridades del país centroamericano.Para Marcio Vargas, el reciente caso de Maldonado pudiera tratarse de un ajuste de cuentas entre narcos o entre los mismos participantes en los tranques "porque ellos contrataron gente del crimen organizado porque cuando fui a hacer las entrevistas para el documental me contaban que entonces en Carazo había gente con diferente acento al de los lugareños, vinieron de El Salvador o de Honduras y él estaba a cargo".

