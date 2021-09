https://mundo.sputniknews.com/20210914/dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-19-son-realmente-necesarias-1116053621.html

Dosis de refuerzo contra el COVID-19, ¿son realmente necesarias?

Dosis de refuerzo contra el COVID-19, ¿son realmente necesarias?

Países como Chile defienden la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En tanto, la OMS critica la medida y un informe de la revista The Lancet no la considera necesaria para la población general. 'En Órbita' consultó al doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo, profesor de la Universidad de Chile.

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Chile no registró muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país cuenta con casi el 87% de su población adulta vacunada y a partir de esta semana comenzaron a inocularse los niños y adolescentes.La nación sudamericana es una de las que implementa una tercera dosis de refuerzo contra la enfermedad, acción que defendió el ministro de Salud, Enrique Paris. Esto difiere con la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuestionó a los países que la están aplicando e insiste en la necesidad de una mayor distribución global de las vacunas.Sin embargo, un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet indica que la tercera dosis no sería necesaria a nivel general, en especial con vacunas ARN mensajero como las de Pfizer y Moderna. Pero sí sería apropiada cuando "la vacunación primaria podría no haber inducido a una protección adecuada"."Uno aspiraría a que de aquí a un mes tuviésemos a toda la población con dosis de refuerzo y se vería una reducción aún más importante de casos", afirmó el doctor chileno. Esta postura la comparten varios países a nivel regional y mundial.En Chile ya circula la variante Mu, la cual la OMS clasificó "de interés" y fue detectada por primera vez en Colombia. Cavada resaltó que en el caso de la variante delta —predominante a nivel mundial en estos últimos meses— "no hizo estragos contagiosos como la original, dado que fue contenida por la vacunación con Sinovac".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el secretario de organización de la Central de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT) previo al paro nacional parcial de este miércoles 15. Y además la gestión de la pandemia en Guatemala, con cambios en el Ministerio de Salud.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

