https://mundo.sputniknews.com/20210913/la-hora-final-peru-discute-el-destino-de-los-restos-del-fundador-de-sendero-luminoso-1116014867.html

La hora final: Perú discute el destino de los restos del fundador de Sendero Luminoso

La hora final: Perú discute el destino de los restos del fundador de Sendero Luminoso

La ciudadanía, familiares y Estado peruanos debaten tras la muerte de Abimael Guzmán, histórico líder de la organización terrorista maoísta. En Órbita dialogó con el periodista peruano Carlos Paredes, profesor de la Universidad de Lima y autor del libro "La Hora Final', que relata la captura de Guzmán.

2021-09-13T22:00+0000

2021-09-13T22:00+0000

2021-09-13T22:00+0000

en órbita

terrorismo

sendero luminoso

lima

congreso de perú

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1116018412_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_8d5bfda2e48944a7ec0bdedbc9f15225.jpg

La hora final: Perú discute el destino de los restos del fundador de Sendero Luminoso La ciudadanía, familiares y Estado peruanos debaten tras la muerte de Abimael Guzmán, histórico líder de la organización terrorista maoísta. En Órbita dialogó con el periodista peruano Carlos Paredes, profesor de la Universidad de Lima y autor del libro "La Hora Final', que relata la captura de Guzmán.

Abimael Guzmán Reinoso murió a los 86 años, un día antes del aniversario 29 de su captura, el 12 de septiembre de 1992. Diferentes actores de la sociedad peruana discuten el destino de los restos del fundador de la organización terrorista a finales de la década de 1970 y que amenazó al país entre las dos décadas posteriores.La esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre —presa por terrorismo— pidió que los restos de su marido se entreguen a una tercera persona para su sepultura. Desde el Gobierno de Pedro Castillo se sugirió que el cuerpo no sea enterrado sino cremado y sus cenizas esparcidas para evitar la existencia de un lugar para rendirle homenaje.El periodista peruano Carlos Paredes, profesor de la Universidad de Lima y autor del libro La Hora Final que relata la captura de Guzmán, dijo a En Órbita que, según la normativa vigente, el Estado debe tomar la decisión final, por lo cual se espera la incineración del cuerpo.El periodista entrevistado además se refirió a cómo fue la caída del extinto líder de la organización terrorista, en un operativo sin violencia, en la capital Lima en 1992."Sendero Luminoso era un grupo muy clandestino, 'mesiánico' le decían los expertos porque a su líder Guzmán se consideraba un semidiós. Los milicianos firmaban cartas de sujeción no solo a su partido sino a la propia figura del líder, ofrendando su vida para lo que ellos llamaban el triunfo de la revolución", declaró Paredes.El presidente Pedro Castillo se expresó en Twitter tras la muerte del "terrorista responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas". El mandatario reafirmó su condena al terrorismo a través de Twitter porque "sólo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo". Y rechazó vínculos de miembros de su gabinete con Sendero Luminoso, como han acusado opositores.A Sendero Luminoso se le considera responsable de la muerte de más de 30.000 personas en su intento por tomar el poder por la vía de las armas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el día después de la derrota en Argentina del oficialismo en las elecciones PASO, que definieron las listas de diputados y senadores para los comicios a realizarse en noviembre. Y además el avance del gobierno boliviano para desarticular el grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, responsable de hechos de violencia durante el golpe de Estado de 2019.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

alberto.r Si la injustica persiste, y la falta de desarrollo para todo peruano, Guzman no muere 0

1

lima

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terrorismo, sendero luminoso, lima, congreso de perú, perú, pedro castillo, аудио