No solo fue Doña Josefa: la independencia de México se logró también por estas mujeres

No solo fue Doña Josefa: la independencia de México se logró también por estas mujeres

En el tradicional 'Grito de Independencia' destaca solamente el nombre de una mujer; sin embargo, en la lucha insurgente mexicana el rol femenino estuvo...

américa latina

historia

méxico

Para los mexicanos, el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez nos es familiar, pues aparece en los libros de texto de la educación básica y resuena cada 15 de septiembre cuando el presidente en turno da el Grito de Dolores ­—denominado así por la cuna de la Independencia de México, Dólares Hidalgo, Guanajuato—; sin embargo, ella no fue la única mujer que participó de forma directa con el movimiento insurgente.Te presentamos a las otras mujeres que lucharon para que México fuera una nación independiente.Altagracia MercadoCon sus propios recursos armó un batallón insurgente que ella misma comandó y con el cual logró vencer al Ejército realista en varias ocasiones.Fue el 24 de octubre de 1819 cuando su regimiento fue derrotado y ella capturada.De acuerdo con documentos recopilatorios, la orden de los españoles no era capturar a los insurgentes sino fusilarlos; sin embargo, valentía de la llamada Heroína de Huichapan fue tal que un comandante español ordenó su liberación diciendo: "Mujeres como ella no deben morir".Manuela MedinaApodada La Capitana, esta mujer indígena originaria de Texcoco formó un grupo de independientes y participó en al menos siete batallas.Es reconocida por ser una ardua defensora de las ideas libertarias y transmitir la conciencia contra el sometimiento a los pueblos.Murió en 1822 a consecuencia de las heridas que recibió en batalla.Luisa MartínezAunque su esposa y familiares eran cercanos a los realistas (españoles), esta mujer fue insurgente y fungió como informante en pro de la Independencia.Además, proveía dinero y víveres a los insurgentes. En tres ocasiones fue detenida por enviar comunicaciones a los libertarios y puesta en libertad tras pagar multas. Pese al peligro, ella siguió participando activamente hasta que fue sentenciada a muerte.María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio BarbaPor su belleza y capacidad social, La Güera Rodríguez fue conocida en toda la capital mexicana.Al poder acceder a los salones más importantes de la época, esta mujer escuchaba información valiosa entre los españoles y alertaba a los insurgentes.Leona VicarioAdemás de ser una heroína de la Independencia, esta mujer es considerada como la primera periodista mexicana pues enviaba información a los insurgentes e incluso escribió en diarios que apoyaban la causa.A pesar de ser blanco de señalamientos sobre su afinidad al movimiento independentista el cual, decían, fue solo por su amor a Andrés Quintana Roo, Leona Vicaria defendió sus causas."No sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres; ellas son capaces, y la gloria y la libertad no les son sentimientos extraños", escribió en periódico El Federalista Mexicano.Gertrudis BocanegraNacida en Pátzcuaro, Michoacán, esta mujer se dedicó completamente al movimiento insurgente tras la muerte de su esposo, español e integrante del Ejército realista, pero quien declinó de dicho bando para unirse a la causa de Independencia.Bocanegra fungió como espía y se unió a un regimiento; sin embargo, fue encarcelada y fusilada en 1817.

