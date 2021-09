https://mundo.sputniknews.com/20210910/la-incertidumbre-el-otro-atacante-del-11-s-1115942626.html

La incertidumbre: el otro atacante del 11-S

La incertidumbre por lo que ocurría durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, y por el destino de seres queridos, causó... 10.09.2021, Sputnik Mundo

Martínez, hoy con 60 años de edad y más de 25 como residente en el sur de EEUU, contó sus experiencias de aquel día, cuando dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas de Al Qaeda —organización proscrita en Rusia— fueron estrellados contra las Torres Gemelas del Word Trade Center (WTC) de Nueva York, otro contra el edificio del Departamento de Defensa, en Washington DC, y un cuarto en las inmediaciones de Shanksville, en Pensilvania.Fueron los ataques terroristas más grandes perpetrados en suelo estadounidense.Impacto y desesperación"Recuerdo que estaba acabado de despertar —cuenta—, cuando encendí la tele y vi la noticia por Telemundo 51, donde inicialmente se decía que el choque del primer avión contra uno de los edificios era un accidente. Pocos minutos después se vio en vivo al segundo avión como impactaba la torre sur del WTC, y ya no quedaban dudas que era un ataque terrorista".Durante la charla con Sputnik, este emigrado cubano se enfrenta a sus propios recuerdos tormentosos. "Había conversado por teléfono mucho rato con mi novia en la madrugada, y nos habíamos puesto de acuerdo respecto a algunas cosas que compraría en Manhattan y que necesitábamos para nuestra nueva casa. Ella fue en un viaje de ocio y placer que terminó convirtiéndose en una pesadilla".Silencio e impotenciaInfructuosamente trató de comunicarse con su novia a través del teléfono celular, pero las líneas estaban colapsadas. No había manera de saber a ciencia cierta qué ocurría en esos instantes con su ser querido, no había respuestas. Solo silencio e incertidumbre."Me desesperaba por saber de ella. En viajes anteriores a Nueva York, nos gustaba desayunar en el Windows on the World, un restaurante que estaba en el piso 107 de la torre norte del WTC, y me consumía la idea que esa fatídica mañana Grisel estuviera en ese lugar", recordó Martínez."Cada vez que íbamos a Nueva York —rememora— nos hospedábamos en casa de unos amigos en la 10ª Avenida y la calle 62, muy cerca del Lincoln Center, y la caminata desde ahí hasta el WTC era nuestro paseo habitual. Grisel y yo adorábamos caminar ese recorrido, y presentía pudiera estar cerca del lugar de la desgracia aquel 11 de septiembre".ReencuentroDespués de más de 16 horas de larga angustia, Martínez pudo al fin comunicarse con su novia Grisel, recuperando la tranquilidad al saber que estaba sana y salva."Cerca de la una de la madrugada del día 12 pude hablar con ella. Lloramos juntos al teléfono. Saberla viva me devolvió la paz interior", dijo, a pesar de que una enorme desgracia enlutecía a cientos de familias estadounidenses.Dos décadas después, Martínez y Grisel están separados como pareja. Cada cual tomó un rumbo diferente, pero los une el recuerdo de esta tragedia.Los atentados mataron a más de 3.000 personas, dejaron heridas a otras 25.000 y marcaron un antes y un después en la historia.

