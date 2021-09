https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-presidente-de-ucrania-considera-posible-una-guerra-entre-su-pais-y-rusia-1115912202.html

El presidente de Ucrania considera posible una guerra entre su país y Rusia

El presidente de Ucrania considera posible una guerra entre su país y Rusia

KIEV (Sputnik) — La probabilidad del estallido de una guerra entre Ucrania y Rusia existe, aseguró el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al participar... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T09:20+0000

2021-09-10T09:20+0000

2021-09-10T09:20+0000

rusia

ucrania

volodímir zelenski

internacional

otan

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1103396892_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27ed56fd459bc8165d13b40dcb447dbd.jpg

"Creo que podría suceder [una guerra con Rusia], tal potencial existe. A mi juicio, sería el más grave error de Rusia. Tras eso ya nunca habría relaciones de vecindad entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia", declaró.Según Zelenski, entre Ucrania y Rusia surgió la enemistad debido a la política informativa de Moscú."El problema radica en que Rusia aplica una política informativa de falta de respeto a la independencia de Ucrania (...). Como consecuencia, ha cambiado la actitud del pueblo ucraniano ante los rusos. No hay relaciones con ellos", afirmó.Según el líder ucraniano, la responsabilidad por tal política recae sobre el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Las relaciones entre Kiev y Moscú se deterioraron en 2014, teniendo por fondo la situación en Donbás, donde se proclamaron dos repúblicas populares tras el golpe de Estado perpetrado en Ucrania en febrero del mismo año.Las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país. En enero de 2015, la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) emitió una declaración en la que calificó a Rusia como "país agresor".Rusia rechaza esas acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú declaró en repetidas ocasiones que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere la crisis política y económica que se vive en Ucrania. Ucrania y la OTANAdemás, Zelenski afirmó que Ucrania está lista para ser miembro de la OTAN y que la Alianza Atlántica necesita a ese país.Zelenski subrayó que "no estamos pidiendo sino diciendo que, a nuestro juicio, la OTAN nos necesita, que sin Ucrania no habrá una Unión Europea fuerte"."Creo que sin Ucrania la OTAN saldría perdiendo, creo que sin Ucrania la UE se iría debilitando poco a poco", manifestó el líder ucraniano.Ucrania renunció en diciembre de 2014 al estatus de país no alineado y en 2018 proclamó la adhesión a la Alianza Atlántica como uno de los objetivos de su política exterior.El Parlamento ucraniano aprobó en febrero de 2019 las enmiendas a la Constitución del país, las que refrendan la política de ingreso en la UE y la OTAN.En junio de 2020 Ucrania se convirtió en el sexto estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas.

ucrania

rusia, ucrania, volodímir zelenski, otan