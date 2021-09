https://mundo.sputniknews.com/20210909/rusia-rechaza-idea-ucraniana-de-celebrar-una-reunion-en-formato-de-normandia-1115880690.html

Rusia rechaza idea ucraniana de celebrar una reunión en formato de Normandía

"Escuchamos muchas declaraciones por parte de Kiev de que Ucrania está preparada para una amplia variedad de reuniones. Simplemente no podemos entender cuál será su posición en estas reuniones. No necesitamos una reunión para una reunión", dijo Lavrov ante la prensa.Agregó que Alemania y Francia, también miembros del Cuarteto de Normandía, comparten el punto de vista de Rusia.Lavrov recordó que el Cuarteto de Normandía se encarga de crear condiciones necesarias para promover los Acuerdos de Minsk, los que Ucrania se negó a cumplir y llama a cambiar para su propio beneficio.Según el ministro, Ucrania tiene por objetivo "volver a suplicar a Berlín y París que presionen a Rusia para comenzar a modificar los Acuerdos de Minsk".Este jueves el canciller ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Ucrania está dispuesta a celebrar en cualquier momento una reunión del Cuarteto de Normandía a nivel de ministros de Exteriores.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias. Cuarteto para Oriente MedioAdemás, el canciller ruso informó que Rusia expresó su interés en una reunión a nivel ministerial del Cuarteto para Oriente Medio."Estamos interesados en que tras una larga pausa por fin este encuentro se realice. En esta etapa estamos hablando de la posibilidad de un nivel ministerial", dijo Lavrov tras una entrevista con su homólogo israelí, Yair Lapid.Según Lavrov, Rusia está lista para reunirse en cualquier momento y la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también está preparada a diferencia de sus antecesores, pero la fecha dependerá de todos los miembros del Cuarteto."Nuestros representantes especiales en el Cuarteto hablaron hace unos meses. Por lo visto todos se pusieron de acuerdo en que se puede retomar el trabajo", resaltó Lavrov.El canciller recordó que el Cuarteto de reguladores de Oriente Medio –Rusia, Estados Unidos, Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, "está aprobado por la comunidad internacional como legítimo intermediario"."Consideramos importante usar todas las posibilidades para revitalizar el proceso de regularización palestino-israelí (...) lo concerniente a los aspectos políticos de regularización de Oriente Medio, por ahora está en pausa por muchas razones", recalcó.El Cuarteto se estableció en 2002 para facilitar las negociaciones del proceso de paz en Oriente Medio.

alberto.r Zelensky se siente perdido ya se termino el Nord Stream y dejara de Chantajear a Rusia, creo que la muerte de familias en esta guerra que Ucrania a declarado a Donbas, ha divido la población y ha provocado la salida de muchos Ucranianos, Zelensky hoy solo debe aplicar los acuerdos de Minsk 0

Guido Osvaldo Confío en la diplomacia rusa y sobre todo e N Putin, no dejar que este payaso se salga con la suya al final su misma gente lo echará de la presidencia de Ucrania que no es el teatro donde los s títeres y payasos reciben aplausos 0

