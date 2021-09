https://mundo.sputniknews.com/20210908/putin-denuncia-al-jefe-del-consejo-europeo-politica-discriminatoria-de-la-ue-contra-crimea-1115846071.html

Putin denuncia al jefe del Consejo Europeo política discriminatoria de la UE contra Crimea

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció en una conversación telefónica con el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, que la Unión... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"Se prestó atención a que la Unión Europea sigue aplicando una política discriminatoria contra los habitantes de la península", se lee en la nota.Además, durante las negociaciones de este miércoles, se comentó el foro internacional Plataforma de Crimea, celebrado en Kiev a finales de agosto para debatir el "regreso" de la península a Ucrania.El líder ruso destacó el carácter provocador del evento, ya que "la cuestión de la reincorporación de la península a Rusia había quedado definitivamente zanjada ya en marzo de 2014".A la hora de abordar la situación en el este de Ucrania, Putin y Michel coincidieron en la importancia de impulsar las negociaciones para promover los Acuerdos de Minsk que, a su juicio, no tienen alternativa en la solución del conflicto de Donbás.A la vez, el mandatario ruso constató que las autoridades ucranianas eluden los compromisos asumidos anteriormente, en particular, el inicio del diálogo directo con Donetsk y Lugansk y el establecimiento de un marco jurídico para el estatus especial de Donbás.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Al mismo tiempo, en abril de 2014, Ucrania comenzó una operación contra las milicias en el este de su territorio –Donbás– donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos, pero no han derivado hasta ahora en su cese.

Mauricio Arriagada La ilegalidad la cometio el ucraniano Krushev al traspasar hace menos de 80 años un territorio que por siglos ha sido ruso. 1

Mauricio Arriagada Lo hizo sin celebrar ningun referendum ....Por fin el pueblo crimeo se pudo pronunciar sobre su futuro. 1

crimea

