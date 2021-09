https://mundo.sputniknews.com/20210909/natalia-oreiro-y-el-desafio-de-meterse-en-la-piel-de-una-mujer-con-miedo-1115867974.html

Natalia Oreiro y el desafío de meterse en la piel de una mujer con miedo

Oreiro encarna a Kira en La noche mágica, una protagonista que poco tiene que ver con su persona. Temerosa, madre ausente y poco osada, así definió Natalia, en... 09.09.2021, Sputnik Mundo

"Un personaje incómodo". Así define Natalia Oreiro a Kira, en la charla que sostuvo con Sputnik en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo, en vísperas del estreno de su nueva película en Uruguay, una comedia dramática que termina siendo un thriller de suspenso.Es, según sus palabras, un "peliculón" porque "te atraviesa, habla de los vínculos familiares", es "una peli que te deja pensando, no una peli liviana".El filme, dirigido por Gastón Portal y producido por Aeroplano Cine, cuenta como protagonista al reconocido actor argentino Diego Peretti, acompañado por las actuaciones de Pablo Rago, Esteban Bigliardi y la pequeña actriz debutante, Isabella Palópoli.Peretti es reconocido por su participación en la serie de televisión argentina Los simuladores, como uno de los integrantes de la película El Robo el Siglo y tiene un protagónico en la reciente serie de Netflix, El Reino.A juzgar por la portada, parece que se tratara de otra película navideña, pero nada más alejado de la realidad. Destinada a un público mayor de 18 años, la historia del largometraje transcurre durante Nochebuena en una casa de San Isidro, la localidad al norte de la capital argentina, donde también reside Natalia Oreiro en la vida real.Kira, su personaje, está con su amante, Cachete (Rago). Tras la llegada inesperada del esposo de la protagonista, Juan (Bigliardi), Cachete se ve obligado a escapar antes de ser descubierto, pero es interceptado por un ladrón, Nicola (Peretti), quien lo obliga a ser cómplice del atraco a la propiedad.Nicola esposa a los presentes y, en su intento de asaltar el hogar, se encuentra con Alicia (Palópoli), la hija del matrimonio, quien lo confunde con Papá Noel y le da su lista de deseos.Kira, un personaje incómodoOreiro es exigente consigo misma y por eso siempre busca personajes que le generen cierta incomodidad, en el sentido de ser más desafiantes y que logren despegarse un poco de su persona.Kira lo cumple. Para la actriz, es un "personaje incómodo" puesto que "es una madre, pero ausente, que en apariencia tiene todo resuelto". Kira tiene una linda casa, un marido y cree tenerlo todo, pero en realidad es infeliz.Oreiro relacionó su personaje con muchas situaciones de la vida cotidiana donde se cree que una buena casa, un buen colegio y vacaciones es lo mejor que puede brindársele a los hijos, cuando lo que se reclama es "tiempo de atención, presencia, amor, comprensión".Kira "es una negadora", y parte de su trabajo en la película fue "sacarle un velo de los ojos".La protagonista es "una mujer que tiene mucho miedo de ser ella", que tiene "una vocación de artista que ha dejado relegada", detalla Oreiro. "Todos tenemos miedo", pero "el problema es dejar que el miedo te atrape y no salir", quedarse en lo conocido, lo cómodo, por miedo, suele ir "apagando" a la persona.Brilla en distintos escenariosNatalia Oreiro ha sabido unir sus dos pasiones, la actuación y el canto. Dice no poder separarse o preferir ninguna sobre la otra.Lo mismo le sucede con los países que la acogieron, Uruguay, Argentina y Rusia.De nacionalidad uruguaya pero viviendo con su familia del otro lado del río, Oreiro se maravilla también con Rusia, donde ha logrado ganarse el corazón de una sociedad que —según dice— parece fría, pero en realidad es muy sentimental.Lejos de ser una moda, Oreiro es aclamada desde sus 20 años en Rusia, donde esperan con ansias cada una de sus presentaciones en el país."Para mí yo soy uruguaya, argentina, rusa, porque tengo una relación con los tres países profunda, sincera y muy cercana".Natalia en la pantallaLa conocida actriz rioplatense trata de poner en sus personajes siempre un toque más personal, más sobre aquellos que son meramente de ficción y no se inspiran en personajes históricos.Los personajes con los que más se ha identificado son los de Pilar, de la película Re Loca, con sus ansias de decir "basta" y rebelarse contra el mundo; la Cholito, de Muñeca Brava, o Esperanza, de la telecomedia Sos mi vida.La Cholito —como le decían los amigos al personaje de Milagros— fue el personaje con el que Oreiro saltó a la fama en 1998. Una huérfana de gran carácter que se enamora de un hombre adinerado, quien termina siendo su jefe y ante el que Milagros no se doblega. Rebelde, extrovertida y un poco adelantada a su época, el personaje puede considerarse hoy un tanto feminista."En Sos mi vida también, siempre he interpretado personajes con mucha personalidad", aseguró, en relación a la boxeadora de orígen humilde que le tocó interpretar.Pero si hay algún personaje que la haya hecho más recordada en las orillas del Río de la Plata es el de la cantante argentina Gilda, que falleció a los 34 años en un accidente, y con quien la identifican "sus ganas, su querer cumplir sueños, esta dualidad entre la maternidad y el trabajo".Una carrera de continúo aprendizajeOreiro se siente agradecida por haber trabajado con grandes maestros, actores y directores que la han ayudado a superarse. La actriz apuesta por continuar en formación y volverse, cada vez, mejor intérprete.Como le gustan los desafíos, Natalia acaba de terminar la filmación de la serie Santa Evita, en la cual interpreta a la famosa e influyente esposa de Juan Domingo Perón, que murió a los 33 años en 1952. La trama sigue la historia de su cuerpo embalsamado que fue secuestrado y que solo fue devuelto en 1971.Por eso, para la actriz, que se mete en la piel de personajes históricos tan significativos en el Río de la Plata, es fundamental entender que hay momentos para interpretar ciertos personajes.Si bien deseó darle voz a Gilda durante quince años, así como le ofrecieron volverse Eva Perón hace diez, Oreiro es una convencida de que aceptó los papeles en el momento justo y con mayores herramientas actorales, aunque en el caso de Eva, es mayor que ella cuando falleció —a la edad de 33 años—.Desde su punto de vista es muy importante esperar el momento indicado para las interpretaciones así como confiar en el equipo de trabajo y valorar los diferentes roles."Nuestro trabajo es un trabajo colectivo, a no ser que hagas un monólogo, siempre es de a dos, de a tres, de a muchos. Es tan importante el que pone la luz, como el que te ayuda a vestirte, o a diseñar un vestuario", dijo.Natalia no elude ningún desafío. Será también la protagonista en una película romántica dirigida por Fernan Mirás titulada ByPass que se comenzará a rodar en noviembre.La Noche Mágica estará en las salas uruguayas a partir del 16 de septiembre.

