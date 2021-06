https://mundo.sputniknews.com/20210625/fotos-asi-se-ve-eva-peron-encarnada-por-natalia-oreiro-1113549152.html

Fotos: Así se ve Eva Perón encarnada por Natalia Oreiro

Se conocieron las primeras imágenes de Santa Evita, la serie en que la actriz uruguaya Natalia Oreiro encarnará a la líder política argentina Eva Perón. La... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Si algo le faltaba a la actriz uruguaya Natalia Oreiro para consolidarse como estrella en Argentina era encarnar a una de las figuras más míticas de su historia: Eva Perón. Recientemente, la plataforma de streaming Star+ divulgó las primeras imágenes de la actriz personificando a la líder peronista en la adaptación cinematográfica de la novela Santa Evita."Muy pronto van a poder ver Santa Evita, una serie exclusiva de Star+, que se enfoca en un personaje icónico pero desde un lugar inesperado. ¡Ya van a ver!", escribió Oreiro en su cuenta de Instagram, en la que compartió algunas instantáneas del rodaje.La serie está inspirada en la vida de la esposa del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón quien, lejos de ser solamente la compañera del constructor del peronismo, se convirtió en una figura estelar de la política y los movimientos sociales hasta su muerte, en 1952, con solamente 33 años.Según se adelantó, la serie no será una reconstrucción histórica de la vida de Evita, sino que se basará en la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, editada en 1995, y que conjuga elementos verídicos y de ficción para contar el periplo del cadáver de Eva, secuestrado por la dictadura militar que derrocó a Perón y gobernó entre 1955 y 1958.La adaptación del libro a la pantalla es una apuesta fuerte: la producción ejecutiva es de la actriz y productora mexicana Salma Hayek y la dirección está en manos del colombiano Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, y el argentino Alejandro Maci.El elenco no se queda atrás en celebridades: Juan Domingo Perón será interpretado por Darío Grandinetti y Ernesto Alterio dará vida al coronel Carlos Eugenio de Moori Koenig, integrante del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), señalado históricamente como uno de los responsables del robo del cuerpo de Evita desde la sede de la Central General del Trabajo (CGT).El catalán Francesc Orella, conocida por la exitosa serie Merlí, interpretará al médico español Pedro Ara, quien tuvo a su cargo el embalsamamiento de Eva Perón.Si bien todavía está en rodaje, está previsto que la serie se estrene en América Latina en 2021, a través del servicio de streaming Star +. Se trata de una nueva plataforma de The Walt Disney Company Latin America que estará disponible para el público latinoamericano desde el 31 de agosto y que, desde su lanzamiento, promete poner en pantalla "66 nuevos contenidos originales creados en y para Latinoamérica".

