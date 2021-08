https://mundo.sputniknews.com/20210827/un-estadounidense-demanda-a-dos-ninos-que-le-robaron-16-bitcoines-hace-3-anos-1115461889.html

Un estadounidense demanda a dos 'niños' que le robaron 16 bitcoines… hace 3 años

En enero de 2018, cuando supuestamente tuvo lugar el robo, los 16 bitcoines robados valían unos 220.000 dólares. Según la cotización de hoy, esos mismos... 27.08.2021, Sputnik Mundo

Andrew Schober, originario de Colorado, presentó una demanda en mayo pasado contra dos presuntos ladrones que viven en el Reino Unido por el robo de 16.4 bitcoines. El hombre alega que pasó los últimos tres años rastreando a los criminales y que por eso no presentó la demanda antes.Según él, los responsables del robo son Benedict Thompson, de Hampshire, y Oliver Read, de West Yorkshire, quienes realizaron el robo cuando eran menores de edad.Además, afirma que las criptomonedas robadas representaban alrededor del 95% de su patrimonio neto en el momento del robo y que planeaba usarlas para financiar la compra de una casa y cubrir los gastos de su familia.Según el New York Post, la demanda expresa que Schober "ha permanecido en un estado de angustia severo durante los últimos tres años".Cómo se realizó el roboLa demanda presentada por Schober asegura que los dos jóvenes británicos supuestamente promocionan un software pirata en Reddit y que él lo instaló en su computador pensando que era un programa legítimo. Luego el malware dirigió los bitcoines de Schober a una cuenta que supuestamente pertenecía a Thompson y a Read.Schober además explica que intentó recuperar las criptomonedas robadas enviándole un correo electrónico a los padres de los menores en octubre de 2018.Sin embargo, Schober no recibió ninguna respuesta de las familias y por eso decidió demandar a los dos jóvenes, que ahora estudian Ciencias Computacionales en la universidad.Los señalados, por su parte, alegan que la demanda de Schober debería ser desestimada porque el plazo para presentarla ya expiró en mayo de 2021.

