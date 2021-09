https://mundo.sputniknews.com/20210907/derecho-a-respirar-la-contaminacion-del-aire-se-extiende-en-las-ciudades-latinoamericanas-1115822749.html

Derecho a respirar: la contaminación del aire se extiende en las ciudades latinoamericanas

Se conmemoró un nuevo Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, impulsado por Naciones Unidas. 'En Órbita' conversó con la chilena Estefanía González, coordinadora de Campañas de Greenpeace Andino.

La contaminación atmosférica es de riesgo para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades. Según datos de la ONU, en 2016 esta amenaza provocó cerca de 6,5 millones de muertes prematuras en el mundo.Los contaminantes que más se monitorean en las grandes ciudades son las partículas PM10 o 2.5, asociadas al tráfico de vehículos. "Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile están dentro de las ciudades más contaminadas. Y en el caso de Chile, como nación, tiene el récord en toda América Latina de las ciudades más afectadas con estas partículas", indicó la experta.En los países en vías de desarrollo, el problema afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños y ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos. Esto debido a una exposición mayor a altos niveles de toxicidad del aire resultante de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y queroseno.La ONU estima que sin una fuerte intervención, el número de muertes por contaminación del aire aumentará más de 50% antes del año 2050. La entrevistada se refirió al rol de las industrias y las termoeléctricas en el caso particular de Chile.González explicó que en "Santiago, al ser una ciudad que está entre cordilleras, la contaminación queda estancada, a lo que se suma la actual crisis hídrica nacional, que impide que la lluvia limpie el aire, lo que afecta la situación".La coordinadora de Campañas de Greenpeace Andino también destacó "la contaminación del aire asociada a actividades industriales altamente contaminantes, que es más invisible y de la que no tanto se habla".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el anuncio del nuevo Gobierno Talibán (catalogado de terrorista y proscrito en Rusia) en Afganistán. Y además las movilizaciones en el Día de la Independencia de Brasil, con nuevas amenazas de Jair Bolsonaro a la Justicia.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

