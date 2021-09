https://mundo.sputniknews.com/20210907/bolsonaro-amenaza-a-juez-del-tribunal-supremo-durante-discurso-en-brasilia-1115811880.html

"No podemos continuar aceptando que una persona de la región de los tres poderes continúe barbarizando a nuestra población; no podemos aceptar más detenciones políticas en nuestro Brasil, o el jefe de ese poder lo encuadra o ese poder puede sufrir aquello que no queremos", afirmó.La "persona" a la que se refiere Bolsonaro es el juez Alexandre de Moraes, que en los últimos días ordenó detenciones de aliados de Bolsonaro por sus ataques a las instituciones democráticas, y el "jefe de ese poder" es una referencia al presidente del Supremo, Luiz Fux. "Sería más fácil quedarse en casa, pero como siempre dije a lo largo de mi vida política siempre estaré donde el pueblo esté", afirmó el presidente.También adelantó que este miércoles se reunirá con los jefes de los otros poderes "para mostrarles al presidente del presidente de la Cámara, del Senado y del Supremo, con esta fotografía de ustedes, mostrarles hacia dónde debemos ir".Las manifestaciones de este martes en Brasil tienen un fuerte carácter antidemocrático, con pancartas y lemas que piden el cierre del Tribunal Supremo o la sustitución de sus jueces e incluso una intervención militar para garantizar que Bolsonaro pueda gobernar sin lo que consideran obstáculos.Tras la marcha de Brasilia, que de momento transcurrió sin incidentes, el presidente Bolsonaro se desplazará a São Paulo, donde miles de manifestantes ya le esperan en la avenida Paulista.

