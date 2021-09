https://mundo.sputniknews.com/20210906/el-presidente-del-tribunal-supremo-espanol-critica-a-pedro-sanchez-por-los-indultos-1115770319.html

El presidente del Tribunal Supremo español critica a Pedro Sánchez por los indultos

MADRID (Sputnik) — El presidente del Tribunal Supremo de España, Carlos Lesmes, criticó los argumentos utilizados por el presidente del Gobierno, Pedro... 06.09.2021, Sputnik Mundo

Durante un discurso ofrecido con motivo de la inauguración del curso judicial, Carlos Lesmes defendió la labor de los jueces, criticando que Sánchez justificara en junio los indultos como un gesto de "concordia" frente al espíritu de "revancha" de la condena emitida por el Supremo.En concreto, Lesmes lamentó —aunque sin mencionar a Sánchez directamente— que "la labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas", sobre todo cuando las decisiones de los togados "se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o simplemente no son de su agrado".En esa línea, Lesmes afirmó que la labor de los jueces "no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes".Por ello, el presidente del Supremo defendió que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz" sino que se trata de un "instrumento fundamental" para la convivencia pacífica entre ciudadanos.Además de esta crítica al presidente del Gobierno a cuenta de los indultos, Lesmes —que también es presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— dedicó parte de su discurso a reprochar a la clase política su incapacidad para llegar a acuerdos que permitan renovar el órgano, encargado del gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado desde diciembre de 2018.

