https://mundo.sputniknews.com/20210903/cristiano-ronaldo-usara-el-7-en-manchester-united-y-asi-le-agradece-a-cavani-1115701728.html

Cristiano Ronaldo usará el 7 en Manchester United y así le agradece a Cavani

Cristiano Ronaldo usará el 7 en Manchester United y así le agradece a Cavani

Con el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United surgió la interrogante acerca de si el astro portugués volvería a usar la camiseta número siete, que... 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T02:06+0000

2021-09-03T02:06+0000

2021-09-03T02:06+0000

estilo de vida

deportes

uruguay

inglaterra

manchester united

fútbol

edinson cavani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115701702_0:0:2840:1599_1920x0_80_0_0_03b8cb7ffc108b63a0c0353bd897b340.jpg

Cristiano Ronaldo está asociado de manera indefectible a la camiseta número siete desde que jugara con ese dorsal, por primera vez como profesional, precisamente en el Manchester United, club que lo vuelve a tener en sus filas.Durante la temporada 2020-2021 de la Premier League —y las primeras tres fechas de la actual— fue el futbolista uruguayo Edinson Cavani quien vistiera la siete de los diablos rojos.Cuando se oficializó el retorno de CR7 al Manchester United, se planteó la interrogante sobre qué número usaría el astro luso en su nueva etapa en el fútbol inglés. ¿Se negaría Cavani a entregarle el 7 que tanto identifica a los grandes ídolos del club?Lejos de todo conflicto, el uruguayo no tuvo problemas en cederle el dorsal a Cristiano Ronaldo, quien le agradeció a su colega por el gesto, según confirmó el club inglés en sus cuentas oficiales de Twitter.El club inglés no solo confirmó el siete para Cristiano Ronaldo, sino también que Cavani llevaría el 21, número que suele usar cuando juega con la selección de Uruguay. "Nuestro número 21, él es el rey de Uruguay", tuiteó la cuenta oficial.Antes fue CuadradoCavani no es el primer jugador que traspasa el número al portugués. Cuando CR7 se marchó del Real Madrid a la Juventus de Turín en 2018, fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado quien entregó su dorsal a la nueva incorporación."Más bienaventurado es dar que recibir; bendiciones, panita [amigo] Cristiano en esta nueva aventura", escribió entonces Cuadrado en Twitter.Cuadrado, con humor, sometió a decisión popular qué número pasaría a vestir. Entre las opciones estaba el 49, que se llevó la mayoría de los votos porque es el resultado de "siete al cuadrado". Sin embargo, Cuadrado usó el 16, hasta la temporada actual, en la que pasó a usar el 11.En 2003, el escocés Alex Ferguson, director técnico del Manchester United entre 1986 y 2013, convenció a Cristiano Ronaldo de que usara la camiseta número siete que hasta entonces había vestido David Beckham, quien había sido transferido al Real Madrid."Me sorprendió, porque yo sabía qué jugadores habían llevado esa camiseta. Fue el comienzo de mi exitosa etapa en el fútbol. No solo mejoré mis habilidades futbolísticas, sino también mi físico", dijo CR7 sobre la razón por la cual adoptó este número que se convertiría en su sello particular.Además de Beckham, otros jugadores emblemáticos del Manchester United usaron ese dorsal, como George Best, Bryan Robson, o el francés Eric Cantona.Cuandro CR7 se marchó al Real Madrid, aún estaba el ídolo merengue Raúl González jugando con la siete. El portugués tuvo que vestir la nueve durante una temporada, hasta que Raúl fue transferido al Schalke de Alemania.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/cristiano-ronaldo-el-goleador-infinito-1115678732.html

uruguay

inglaterra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, uruguay, inglaterra, manchester united, fútbol, edinson cavani