Pandemia en América Latina: la vacuna se transformó en "mercancía" y la inmunización se aleja

Solo una de cuatro personas en América Latina y el Caribe completó su pauta de vacunación contra el COVID-19, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 'En Órbita' dialogó con el doctor Darío Montenegro, vicepresidente de Médicos del Mundo en Argentina al respecto.

2021-09-02T22:00+0000

La directora de la OPS, Carissa Etienne, declaró que más de un tercio de los países de la región aún no han vacunado al 20% de su población contra el coronavirus.Sobre el tema, el doctor Darío Montenegro, vicepresidente de Médicos del Mundo en Argentina, dijo a En Órbita que "la creación de una vacuna, a casi un año del inicio de la pandemia, nos pone en un nivel de conocimiento muy importante en términos de la humanidad".De acuerdo con la OPS, la cobertura sigue siendo de un solo dígito en naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y Nicaragua. En tanto, Haití y Venezuela atraviesan una situación aún más compleja por la fragilidad de sus sistemas de salud y los desafíos políticos y económicos que enfrentan.Montenegro se refirió a la desigualdad entre regiones y continentes, y a los motivos que la subyacen. "Esta ausencia de cooperativismo en América Latina, a nuestro juicio a partir de la desintegración de organismos multilaterales como la Unasur (...) que tenían en su agenda la producción de tecnologías sanitarias, es un factor que afecta contra esto".El doctor se refirió asimismo a "cierta recuperación" del rol mediático de la Otganización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la OPS, que "no tiene intención de avanzar en asegurar procesos que garanticen salud y educación en América Latina".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el avance en el Senado chileno del proyecto de Ley de impuesto a la minería. Y además la destrucción provocada por la tormenta Ida en el noreste de EEUU, que dejó un saldo de al menos 20 muertos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

2021

