Vicecanciller ruso urge impedir una guerra civil en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera que el inicio de un diálogo en Afganistán alivie las tensiones alrededor de Panshir e impida una guerra civil en Afganistán

"Esperamos que el inicio de un diálogo afgano pacífico e inclusivo ayude a aliviar las tensiones alrededor de la provincia de Panshir, (...) es crucial que la situación no degenere en una guerra civil", subrayó el vicecanciller en una entrevista con Sputnik.El vicecanciller también exhortó a no dramatizar la situación en Afganistán evaluando las declaraciones del nuevo gobierno afgano como "unas señales positivas"."No creo que hay que dramatizar la situación en Afganistán, el nuevo gobierno declaró el cese de los combates, una amnistía total de los funcionarios gubernamentales, reiteraron sus intenciones de crear un gobierno de coalición inclusivo, respetar los derechos de las mujeres, (...) guardar la libertad de los medios de comunicación", dijo el vicecanciller.Subrayó que el cambio de poder en Afganistán y la entrega voluntaria de Kabul fueron un "resultado lógico de los esfuerzos de EEUU por la democratización" y señaló que la sociedad afgana rechaza "la gestión y el control de su país" desde el extranjero.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán (movimiento proscrito en Rusia) se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.El 16 de agosto los talibanes declararon que dan por terminada la guerra en Afganistán y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.La única provincia afgana que los talibanes no controlan es la de Panshir, situada al noreste de Kabul.Ahmad Masud, hijo del difunto líder de la Alianza del Norte, Ahmad Shah Masud, encabezó el frente de resistencia de Panshir.

